× Vintage-Look: Blake Lively glänzt in Britney Spears' Kleid bei Filmpremiere

Für die Premiere ihres neuen Films „It End With Us“ in New York entschied sich Blake Lively für eine ganz besondere Kleiderwahl. Denn das Versace-Kleid trug vor 22 Jahren bereits eine andere Bekanntheit: Sängerin Britney Spears.

In New York führt Blake Lively ihre Reihe floraler Looks fort. Dabei war die Wahl ihres Outfits nicht zufällig. Die Schauspielerin trug zur Filmpremiere ein Pailletten-Kleid mit asymmetrischem Schnitt, das aufmerksamen Fans bereits bekannt sein dürfte. Dasselbe Kleid trug bereits Pop-Ikone Britney Spears im Jahr 2002.

Blake Lively setzt auf Vintage

Mit dem farbenfrohen, glitzernden Kleid des italienisches Modehauses Versace zog Blake Lively auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Zu der figurbetonten One-Shoulder-Robe kombinierte die 36-Jährige farblich perfekt dazu passende Stilettos und schlichte Accessoires. Als Kontrast zum glamourösen Kleid setzte Blake auf einen natürlichen Make-up-Look und trug die Haare offen mit leichten Wellen. Das Geheimnis hinter ihrem glänzenden Haar verriet sie übriges auch vor ein paar Tagen.

Große Ehre für Blake Lively

Doch das Kleid stammt nicht etwa aus der neuesten Kollektion, sondern wurde im Jahr 2002 von keiner Geringeren als Britney Spears bei der Fashionshow von Versace in Mailand getragen. Über die Tatsache, dass sie ein Kleid der Popsängerin trage, zeigte sich Blake Lively begeistert, wie sie gegenüber dem Magazin "People" verriet: „Es ist Britneys echtes Kleid. Es müsse eigentlich in berühmten Museen wie dem Smithsonian oder im Met ausgestellt werden. Aber ich trage es. Ich bin so glücklich.“

In ihrer Instagram Story würdige Lively ihr musikalisches Idol und gratulierte ihr zur angekündigten Verfilmung ihrer Autobiografie und teilte ein Foto von Britney Spears' damaligen Look. Zu einem Bild, das Spears lachend in dem Kleid zeigt, schrieb sie: „Die ultimative Königin, die uns alle dazu gebracht hat, zu glänzen und zu schreiben und unsere Geschichten zu teilen.“

Bei der Premiere in New York wurde die Schauspielerin auch von Eheman Ryan Reynolds und dessen Co-Star und engem Freund Hugh Jackman begleitet, die zuletzt wegen ihres gemeinsamen Films "Deadpool & Wolverine" auf Promotour waren.

Im Kino startet Blake Livelys neuer Film „It Ends With Us”, der auf dem Roman von Colleen Hoover basiert, am 15. August.