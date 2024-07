Hailey Bieber feiert Babyparty in Trendfarbe

Bald kommt das Bieber-Baby! Wenige Tage vor der Geburt haben Hailey und Justin Bieber ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit einer Babyparty gefeiert. Das Model erschien dafür in der absoluten Trendfarbe des Sommers.

Im Mai hatte Hailey Bieber ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Seitdem zeigt die werdende Mutter stolz ihren Babybauch auf Social Media. Doch gewöhnliche Schwangerschaftskleidung kommt für die Mode-Ikone nicht in Frage. Denn natürlich wäre Hailey Bieber nicht Hailey Bieber, wenn sie nicht auch in ihrer Schwangerschaft top gestylt wäre. Auch zu ihrer Babyparty erschien das Topmodel daher mal wieder in der absoluten Trendfarbe des Sommers.

Babyparty in Buttergelb

Mit ihrem Look wird die Ehefrau von Justin Bieber ihrem Ruf als Mode-Ikone gerecht. Für ihr gesamtes Styling wählte sie die angesagte Farbe Buttergelb. Besonders clever: Die neutrale Farbwahl liegt nicht nur im Trend, sondern bewahrt auch das Geheimnis über das Geschlecht des Babys.

Zu der Babyparty erschien Hailey Bieber in einem buttergelben Kleid des Labels Jacquemus. Dazu kombinierte sie ein Vintage-Haartuch im selben Gelbton. Eine weiße Sonnenbrille, Statement-Armreifen und eine Diamanten-Kette runden das Outfit ab.

Sogar ihre Maniküre war farblich abgestimmt. Der Farbton zählt derzeit auch an den Nägeln zu den angesagtesten Trends. Buttergelb sorgt für einen Farbtupfer, ohne leuchtend zu sein, ist vielfältig kombinierbar und passt perfekt zu gebräunter Haut.

Auch der baldige Papa Justin scheint ganz stolz zu sein. Auf Instagram postet der Popstar ein Video, auf dem er seine Frau von hinten umarmt und ihr etwas ins Ohr flüstert. Der Babybauch ist mittlerweile schon ziemlich groß gewachsen - es kann sich also nur noch um Tage handeln, bis das Bieber-Baby endlich da ist!