× 102 Suppenlöffel: Aufpolierter Auftritt von Cate Blanchett

Bei der Premiere ihres neuen Films "Borderlands" erschien Cate Blanchett in einem außergewöhnlichen Neckholder-Top aus Löffeln.

Cate Blanchett hat ihr Besteck zur Vorführung von "Borderlands" offenbar selbst mitgebracht. Doch anstatt es zum Essen zu nutzen, trat der Hollywoodstar auf dem Red Carpet in einem Outfit aus silbernen Suppenlöffeln auf.

© Getty Images ×

Cate Blanchetts glänzender Auftritt als Metallic-Girl

Die für ihre Rollen in "Der Herr der Ringe" und "Elizabeth" bekannte Schauspielerin sorgte mit ihrem Oberteil für Aufsehen. An dem Design der schwedischen Modemacherin Ellen Hodakova Larsson hingen verbogene Löffel über weiße Schnüre. Einen so "aufpolierten" Look haben wir lange nicht mehr auf dem roten Teppich gesehen!

© Getty Images ×

Leicht und bequem dürfte das Neckholder-Top allerdings nicht gewesen sein, immerhin hingen 102 echte Löffel daran. Das Oberteil kombinierte Cate Blanchett mit einer schwarzen Bundfaltenhose und schwarzen spitzen Pumps. Ihre Haare hatte sie zu sanften Wellen nach hinten gestylt und das Make-up hielt sie dezent.

© Getty Images ×

In der Sci-Fi-Action-Komödie kehrt Blanchett als Kopfgeldjägerin Lilith auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück, um eine Mission zu erfüllen und die Tochter des mächtigen Atlas (Édgar Ramírez, 47) zu finden. Was sie nicht erwartet hatte, war, dass sie nach anfänglichen Schwierigkeiten Freundschaften schließen und mit diesen eine dysfunktionale Familie von Außenseitern gründen würde. Für den Erfolg ihrer Mission ist die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Soldaten Roland (Kevin Hart), der pubertierenden Sprengmeisterin Tiny Tina (Ariana Greenblatt, 16), Tinas Leibwächter Krieg (dem deutschen Schauspieler und Boxer Florian Munteanu, 33), der Wissenschaftlerin Dr. Tannis (Jamie Lee Curtis) und dem Roboter Claptrap (Jack Black) entscheidend. "Borderlands“ startet am 22. August in den Kinos.