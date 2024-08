Recycling-Queen Angela Merkel wird in Salzburg zur Mode-Ikone

Zu offiziellen Anlässen zweimal im selben Look? Für Angela Merkel ist das kein Problem. Bei den Salzburger Festspielen zog die Ex-Kanzlerin Deutschlands in einem recycelten Kostüm alle Blicke auf sich.

Auch dieses Jahr besuchte Angela Merkel die Salzburger Festspiele und war drei Tage im Großen Festspielhaus zu sehen: am Sonntag bei der konzertanten Oper "Capriccio", am Montag beim Konzertabend Sokolov und zum Abschluss bei der Mozartoper "Don Giovanni". Während sie anfangs fotoscheu war, posierte sie später zusammen mit Festspielpräsidentin Kristina Hammer und Politik-Gästen. Dabei fiel vor allem eins ins Auge: Ihr besonderes Outfit, das dem ein oder anderen Mode-Experten bereits bekannt ist.

Recycling-Queen Angela Merkel strahlt als Golden-Girl

Wie so oft wählte Merkel für den Anlass kein neues, sondern ein altbekanntes Kleidungsstück. Die Ex-Kanzlerin posierte bei der Oper in einem goldig-glänzenden Blazer, kombiniert mit einer goldenen Kette und einer eleganten schwarzen Anzughose

Angela Merkel zeigt sich in Salzburg mit Festspielpräsidentin Kristina Hammer © Franz Neumayr ×

Der aufmerksame Beobachter wird schnell erkennen: Diesen Look hat Merkel schon einmal getragen. Der Gold-Blazer war bereits im März 2023 beim Staatsbankett in Berlin zu sehen, als sie darin König Charles die Hand schüttelte.

Angela Merkel gilt als Recycling-Queen. Ihr goldenes Kostüm trug sie bereits zu zwei offiziellen Anlässen. © Getty Images ×

Schlimm? Ganz und gar nicht! Angela Merkel zeigt einen erfrischend entspannten Umgang mit den Kleidervorschriften offizieller Anlässe und ist bekannt für ihr modisches Recycling. Auch wenn sie sich in ihrer aktiven Zeit gelegentlich Kritik dafür anhören musste – Karl Lagerfeld bot ihr sogar einmal Stilberatung an – genießt sie heute Applaus für ihre umweltbewusste Modewahl. Ihr Golden-Girl-Look begeistert jedenfalls weiterhin und zeigt, dass Stil keineswegs an neue Outfits gebunden ist.