40 Jahre Helene Fischer: Das waren ihre 40 besten Looks aller Zeiten

Helene Fischer zählt zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen. Heute feiert sie ihren 40. Geburtstag und wir haben einen Blick auf ihre 40 besten Looks aller Zeiten geworfen.

Vor genau 20 Jahren startete Helene Fischer ihre Karriere und hat seitdem die Schlagerwelt revolutioniert. Fast 18 Millionen Tonträger hat sie bislang verkauft und ihre Songs wie „Atemlos durch die Nacht“ oder „Herzbeben“ sind Kult. Vor allem ihre beeindruckenden Live-Shows, in denen sie Gesang, Akrobatik und Tanz kombiniert, füllen Stadien. Zudem bekam sie unzählige Preise, eine eigene TV-Show und landet mit ihren Hits regelmäßig in den Charts. An ihrem runden Geburtstag hat Helene Fischer also jeden Grund zum Feiern. Wir nutzen den Anlass, um zurückzublicken - auf ihre 40 besten Looks der letzten Jahre.

Karrierestart: Wie alles begann

Geboren wurde Helene Fischer 1984 in Krasnojarsk in der Region Sibirien. Mit vier Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland, wo sie schon früh ihre Leidenschaft für Musik und Tanz entdeckte. In der Schule war sie Mitglied der Theater-AG und absolvierte später eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin. 2005 gelang ihr schließlich der große Durchbruch als sie vom Musikproduzenten Jean Frankfurter entdeckt wurde.

Helene Fischer hat den Schlager revolutioniert

Helene Fischer hat es geschafft, dass auch Leute, die mit Schlager nicht so viel anfangen können, ihre Musik feiern. Dafür setzte sie von Anfang an auf einen musikalischen Spagat zwischen klassischem Schlager und Pop, eine Öffnung des zuvor biederen Genres für neue Einflüsse, coolere Looks und spektakulärere Bühnenshows. Mit ihrer ausgefallenen Kleidung, dem aufwendigen Styling und den Musikvideos hat Helene das Genre auf jeden Fall stark modernisiert. Heute ist die 40-Jährige eine echte Powerfrau! Selbstbewusst und mit bunten Outfits begeistert sie auf der Bühne ein Millionenpublikum.

40 Jahre Helene Fischer: Das sind ihre 40 besten Looks

Eine Sache, die besonders auffällt: Helene Fischer scheint einfach nicht zu altern! Vergleicht man Fotos von früher mit denen von heute, mag man kaum glauben, dass ein paar Jahrzehnte dazwischen liegen. Auch körperlich ist die Schlagerqueen top in Form. Kopfüber von der Decke hängen und dabei singen? Für die Sängerin kein Problem. Mit hartem Training und Disziplin hat sich Helene Fischer ganz nach oben gekämpft. Auch modisch liefert sie eine Wahnsinns-Show. Wir zeigen ihre 40 besten Looks der letzten Jahre.

Die private Helene mag es schlicht

Im Privaten mag es die Schlager-Ikone weniger schrill. Nach der Trennung 2018 von Florian Silbereisen hielt sie ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit fern, um sich auf ihre Karriere und ihre Familie konzentrieren zu können. Seit sechs Jahren ist sie mit ihrem Partner Thomas Seitel liiert, mit dem sie auch eine Tochter, namens Nala hat, die im Dezember 2021 zur Welt kam. „Das Publikum sieht natürlich immer nur die perfekte Show. Klar bin ich auf der Bühne Entertainerin und in meiner Rolle, aber privat bin ich jemand, der Show und Glamour gar nicht so braucht“, verriet Fischer vor einigen Jahren der Deutschen Presse-Agentur.