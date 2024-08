× Olympische Spiele 2024: Die extravagantesten Looks der Athletinnen

Die ganze Welt blickt gerade nach Paris, um die Olympischen Spiele 2024 zu verfolgen. Dort zeigen die Athletinnen nicht nur vollen Körpereinsatz, sondern glänzen auch in punkto Styling.

In Paris kämpfen über 10.000 Athlet:innen aus 206 Nationen um das begehrte Edelmetall, wo sie sportliche Höchstleistungen vollbringen. Dafür geben die Teilnehmer:innen alles: Von der richtigen Ernährung bis hin zur Trainings- und Lifestyle-Optimierung wird nichts dem Zufall überlassen. Doch zur richtigen Vorbereitung auf das sportliche Großereignis gehört für einige Athletinnen auch das passende Styling dazu. Egal ob bunte Nägel, auffällige Make-up-Looks oder verspielte Frisuren: Immer mehr Sportlerinnen scheinen wert darauf zu legen, ihren individuellen Style bei Sportveranstaltungen zum Ausdruck zu bringen.

Diese Athletinnen überzeugen mit Körpereinsatz und Stilbewusstsein

Sha'Carri Richardson

Sha'Carri Richardson zählt nicht nur zu den schnellsten Frauen momentan, sondern führt gleichzeitig die Rangliste der stylishsten Sportlerinnen an. Die US-amerikanische Leichtathletin fällt vor allem wegen ihrer Stiletto-Nails in XXL-Länge auf. In einem Interview mit „Nylon“ erklärt die 24-Jährige, dass sie mit der Maniküre ihre Stimmung zum Ausdruck bringen will: „Was bringe ich an diesem Tag mit auf die Strecke? Ich lasse meine Nägel für mich sprechen“.

Da Leichtathletinnen ihre Hände nicht brauchen, um gute Ergebnisse zu erzielen, ist es nicht verwunderlich, dass ausgerechnet Sha'Carri Richardson auf lange Nägel setzt.

Chase Jackson

Die US-amerikanische Kugelstoßerin Chase Jackson ist neben ihren herausragenden sportlichen Leistungen besonders für ihr auffälliges Make-up bekannt. Immer wieder überrascht die Olympia-Athletin mit extravaganten Make-up-Looks, die sich durch kreative Designs auszeichnen. In einem Interview mit „USA Today“ verriet die 30-Jährige, dass sie sogar mit einem separaten Koffer angereist ist, um ihre ganzen Schminkprodukte zu verstauen. Ihr Geheimtipp: Sie setzt auf Make-up, das von Drag Queens empfohlen wird, denn das hält selbst Schweiß und Tränen stand.

Rebeca Andrade

Die brasilianische Turnerin Rebeca Andrade mag es Make-up-technisch ebenfalls bunt. Mit ihrem Gala-Auftritt im Bodenturnen gewann sie Gold vor Simone Biles und konnte noch drei weitere Medaillen für ich entscheiden. Als wäre das nicht schon beeindruckend genug, überzeugt die 25-Jährige auch mit ihren Schmink-Skills. Rebeca überlegt sich immer neue Wege, die Farben der brasilianischen Nationalflagge in Form von bunten Eyeliner-Designs in ihren Make-up-Looks zu integrieren.

Shelly-Ann Fraser-Pryce

Die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce ist eine der berühmtesten Leichtathletikläuferinnen der Welt und sie liebt es, ihren persönlichen Style zum Ausdruck zu bringen. Denn ihr Trikot hält sie nicht davon ab, modisch zu glänzen. Vor allem ihre bunten Perücken, die sie für jedes Rennen austauscht, wurden zu ihrem Markenzeichen. Selbst auf Schmuck verzichtet die Sportlerin nicht. An ihrem einen Handgelenk prangt eine Armbanduhr, an dem anderen glitzern mehrere Armbänder.

Simone Biles

Simone Biles hat mit ihrer Leistung Sportgeschichte geschrieben. Dass die 27-Jährige nichts dem Zufall überlässt, beweist sie auch mit ihrem Make-up-Look. Da frischt sie auch mal während eines Wettkampfs das Gesicht auf.