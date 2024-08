Angela Merkel in Salzburg: Das Versteckspiel hat ein Ende!

Die Ex-Kanzlerin Deutschlands genoss die Highlights der Salzburger Festspiele und trug abermals ein recyceltes Kostüm

Die Bayreuther Festspiele ließ sie heuer aus, dafür absolvierte Angela Merkel in der Mozartstadt einen echten Festspielmarathon. Drei Tage in Folge wurde sie im Großen Festspielhaus gesichtet – am Sonntag bei der konzertanten Oper "Carpriccio", am Montag beim Konzertabend Sokolov und zum Abschluss genoss sie noch eines der Highlights im heurigen Festspielsommer an der Salzach: die Mozartoper "Don Giovanni". Zeigte sie sich die ersten Tage noch fotoscheu, posierte sie hier endlich gemeinsam mit Festspielpräsidentin Kristina Hammer und Politik-Gästen.

Angela Merkel mit Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer und Alt-Kanzler Wolfgang Schüssel © Franz Neumayr ×

Backhendl und Palatschinken für Merkel

Ein bisschen Zeit blieb Angela Merkel, die heuer ohne Ehemann Joachim Sauer nach Salzburg kam, dennoch auch außerhalb der Festspiele. Zusammen mit dem früheren österreichischen Minister Martin Bartenstein und dessen Frau Ilse Bartenstein gustierte sie im Sternbräu Backhendl und Marillenpalatschinken. Auch für einen

Pausenempfang bei Festspielpräsidentin Kristina Hammer blieb Zeit (u.a. mit dem früheren österreichischen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und dessen Frau Gigi).

Recycling-Look

Auch heuer zeigte Merkel wieder, dass sie sparsam lebt: Den goldenen Blazer (er stammt von der Hamburger Designerin Bettina Schoenbach), den Merkel beim Konzertabend trug, kannten aufmerksame Beobachter bereits: Beim Staatsbankett in Berlin 2023 mit Prinz Charles sah man sie mit demselben Outfit.