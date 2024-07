× Überraschender Paarlauf der Mateschitz-Frauen in Salzburg

Große Star-Parade für "Don Giovanni" Sonntag Abend bei den Salzburger Festspielen. Allen voran Marion Feichtner und Anita Gerhardter.

Marion Feichtner, die Lebensgefährtin des 2022 verstorbenen Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz und Anita Gerhardter, die Mutter von Milliarden-Erbe Mark Matteschitz. Unerwartet hoher gemeinsamer Besuch Sonntag Abend bei der Festspiel-Premiere von „Don Giovanni“. Die beiden Damen kamen auf Einladung von des Salzburger Unternehmers Daniel Bauchinger und sorgten mit ihrem Paarlauf für großes Staunen.

© Franz Neumayr ×

© Franz Neumayr ×

© Franz Neumayr ×

© Franz Neumayr ×

© Franz Neumayr ×

Auch einmal mehr ein Blickfang in Punkto Outfit die Tochter von Karl Friedrich Flick, nunmehrige Elisabeth Prinzessin-Auersperg Breunner. Dazu viele, viele Festpielstammgäste, die sich die auf Mozart Klänge freuten: Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit Gattin Christina (dritter Festspielabend in Folge), der Sacher Clan mit Matthias und Alexandra Winkler sowie Georg und Evi Gürtler, Eva Maria Baronin von Schilgen mit Lebensgefährten Klaus Mathis, Ex-Ministerin Margarethe Schramböck, Modedesignerin Caroline Sinemus, Manager Hans Mahr mit Ehefrau Katja Burkhard, Haubenkoch Andreas Döllerer mit Ehefrau Christl, Buhlschaft Daniela Piasko (in einem auffälligen schwarz-goldenen Abendkleid von Akris), Galerist Thaddaeus Ropac, Künstler Amseln Kiefer und die Festspielrednerin bei der heurigen Eröffnung Nina Chruschtschowa.