VdB hält Motivationsrede und lobt das "Durchwurschteln"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hielt in Salzburg eine Rede, die betont positiv war, aber schon schon auch als Seitenhieb auf eine Leitkultur-Debatte verstanden werden kann.

"Jeder erwartet. dass der Präsident bei so einer Gelegenheit austeilt", begann der Bundespräsident an diesem Freitag seine Rede bei den Salzburger Festspielen. "Diesmal nicht. Die Politikerinnen und Politiker in der ersten Reihe können sich entspannen."

Keine Standpauke also? Nicht ganz, der Präsident schloss jedenfalls an seine legendäre "So-sind-wir-nicht-Rede" im Zuge der Ibiza-Skandals an - nur diesmal erklärte VdB, "wer wird sind": VdB: "Mozart, Lederhosen, Festung – sind das unsere größten Stärken? Macht uns irgendetwas davon fit für die Zukunft? Sind das wirklich wir? Oder sind wir nicht doch mehr als das? Ich weiß, Österreich ist mehr als das. Als ich einmal gesagt habe: ,So sind wir nicht', haben mir viele Menschen in Österreich zugestimmt."

Vdb wörtlich: "Ich finde, da ist noch mehr. Da wäre zum Beispiel unsere Neugier. Dazu nennt VdB Geselligkeit, Pragmatismus - "das Durchwurschteln" - sowie die "große Inszenierung".

Plädoyer für die EU



Und dann kam er doch, der indirekte Rüffel für Österreichs Politiker: "Wir stehen vor vielen großen Entscheidungen. Und da meine ich nicht nur die Nationalratswahl im September. Klima. Energie. Migration. Sicherheit. Friede. Freiheit. Das sind die Themen, über die wir entscheiden müssen. Entscheiden wir nicht voll Angst. Sondern voll Zuversicht." Zudem kam ein klares Bekenntnis zur EU: "Gerade in diesen Zeiten ist es besser, nicht allein zu sein, sondern in einem Verbund, in der Europäischen Union." Dafür hab es Zwischenapplaus.

VdB endet auch versöhnlich: "Wir sind Österreich. Wir machen das schon. So, worüber ich jetzt zwölf Minuten gesprochen habe, hat Franz Grillparzer in einem Satz auf den Punkt gebracht. Er lautet: ,Es ist ein gutes Land.' Ich wollte Sie nur daran erinnern. Und damit sind die Salzburger Festspiele auch schon eröffnet."