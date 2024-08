× Gewagt: FKA Twigs sorgt mit bizarrem Look für Verwirrung

Künstlerin FKA Twigs sorgte mit ihrem bizarren Look bei der Premiere von "The Crow" in New York für Aufsehen. Dabei sticht vor allem die extravagante Frisur ins Auge.

FKA Twigs weiß, wie sie mit ihren Looks alle Blicke auf sich zieht. Mit ihrem Outfit bei der Premiere von „The Crow" in New York beweist die 36-Jährige erneut, dass sie alles tragen kann. Auf dem roten Teppich sorgte vor allem ihr gewagter Kopfschmuck für Furore, der ihr sonst recht schlichtes Outfit zum echten Hingucker-Look machte.



FKA Twigs überrascht mit bizarrer Krallenfrisur

In der Neuverfilmung von „The Crow“ spielt FKA Twigs an der Seite von Bill Skarsgård die Hauptrolle der Shelly Webster. Zur Premiere erschien die Künstlerin jetzt in einem ganz besonderen Look: Sie wählte ein schwarzes, enganliegendes Satinkleid mit schmalen Neckholder-Trägern. Dazu kombinierte die Hauptdarstellerin ein schlichtes braunes Lederarmband sowie eine schwarze Leder-Clutch mit Einkerbungen für ihre Finger.

Doch der eigentliche Hingucker war ihre Frisur. Ihre Haare trägt die Schauspielerin seit einiger Zeit zur Hälfte als radikalen Buzz Cut, während sie die Haare am Hinterkopf behalten hat. Diese verrückte Frisur schmückte FKA Twigs mit einem bizarren Haar-Accessoire, das einer dreizackigen Kralle ähnelte. Drei lange Spitzen wickelten sich um ihren Kopf, zwei in der Nähe ihrer Ohren und eine in der Mitte ihres Kopfes, die bis zu ihren gebleichten Augenbrauen reichte. Ihr Gesicht setzte sie mit einem zurückhaltendem Make-up in Szene, das aus einem hellen, schimmernden Lidschatten und einem rosa Lipgloss bestand.

Twigs sorgt mit skurrilem Look und Perücken-Tasche für Aufsehen

Bereits einige Tage zuvor zeigte sich Twigs in einem ähnlich ausgefallenen Look. In New York City wurde die Sängerin mit einer extravaganten Kopfverzierung und einer Handtasche, die mit einer Art Perücke überzogen war, gesichtet.

„The Crow“ kehrt zurück

Die Neuverfilmung von „The Crow" kommt 30 Jahre nach der Veröffentlichung des Films von 1994, in dem der verstorbene Brandon Lee die Hauptrolle spielte, in die Kinos. Der 28-jährige Schauspieler kam während der Dreharbeiten bei einem tragischen Unfall am Set ums Leben. Dabei wurde er von einer echten Kugel aus einer falsch präparierten Waffe getroffen.

Beide Filme basieren auf dem Graphic Novel von James O'Barr aus dem Jahr 1989. Im Film spielen Twigs und Skarsgård Seelenverwandte, die „brutal ermodet werden, als die Dämonen ihrer dunklen Vergangenheit sie einholen", heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe zum Film. Bei uns wird der Film ab dem 12. September in den Kinos zu sehen sein.