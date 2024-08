Viel Haut, wenig Stoff: Die besten Looks der Filmfestspiele in Venedig

Diese Woche versammeln sich die größten Stars und viele Promis wieder in der Lagunenstadt. Vom 28. August bis zum 7. September 2024 finden in Venedig bereits zum 81. Mal die Internationalen Filmfestspiele statt. Am roten Teppich sorgten viele Hollywood-Stars für Aufsehen.

Am Mittwochabend wurden die Filmfestspiele in Venedig eröffnet: Regisseur Tim Burton präsentierte seinen Fantasy-Horror "Beetlejuice Beetlejuice". Wie so oft wurde die Eröffnung auch dieses Jahr wieder zu einem Schaulaufen der schönsten Roben. Mit dabei: Jenna Ortega, Monica Bellucci, Cate Blanchett uvm., die mit ihren stylischen Looks auf dem roten Teppich für Aufsehen sorgten.

Transparenz und Tüll in Venedig

In Venedig hüllen sich die Stars dieses Jahr in Transparenz und Tüll. Während Taylor Russell in einer weißen Traumrobe mit transparenten Details alle Blicke auf sich zog, sorgte auch Winona Ryder in einem schwarzen Smoking-Look mit Tüllrock für Hingucker. Monica Bellucci und Cate Blanchett setzten ihr Dekolleté elegant in Szene und Jenna Ortega erschien in einem heißen Cut-Out-Dress. Aber auch viele andere Stars setzten mit ihren Red-Carpet-Looks modische Statements.

Klicken Sie sich durch die besten Roben!

Wir zeigen Ihnen die schönsten Looks vom roten Teppich:

8/8 © Getty Images In einer Spitzen-Robe von Chanel © Getty Images In einer roten Robe von Dior © Getty Images In einem schwarzen Kleid mit heißem Beinschlitz © Getty Images In einer schimmernden Robe von Armani © Getty Images In einem Tüll-Traum von Chanel © Getty Images In einem schwarzen Kleid von Vivienne Westwood mit Schmuck von Cartier © Getty Images In einem figurbetonten Kleid mit Pailletten © Getty Images In einem Naked-Dress von Oscar de la Renta

Venedig ist wieder in der Hand der ganz großen Hollywoodstars!