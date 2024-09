× Hingucker-Look: Amal Clooney begeistert in Venedig mit Traumrobe

Die Filmfestspiele in Venedig sorgen für jede Menge Star-Power. Am roten Teppich legten auch Amal und George Clooney einen Glanz-Auftritt hin und zogen alle Blicke auf sich.

Am Sonntagabend posierten Amal und George Clooney anlässlich der Premiere des neuen Films „Wolfs“ beim Filmfestival in Venedig. In ihren glamourösen Red-Carpet-Looks strahlte das Paar um die Wette und sorgte für ordentlich Blitzlichtgewitter. Besonders Amal legte in einem Wow-Kleid einen absoluten Hingucker-Auftritt hin.

Amal und George Clooney: Pärchen-Auftritt in Venedig

George Clooney setzte für das Event auf klassische Eleganz. Auf dem roten Teppich erschien der Hollywoodstar, der im Film an der Seite seines guten Freundes Brad Pitt auf der Leinwand zu sehen ist, in einem klassischen schwarzen Anzug. Den Look rundete der 63-Jährige mit einer passenden schwarzen Fliege und eleganten Schuhen ab. Mit dem eher zurückhaltenden Look lenkte er das Rampenlicht voll und ganz auf seine Ehefrau Amal.

Mit diesem Wow-Kleid zog Amal alle Blicke auf sich

Amal erschien in einer strahlend gelben Robe, die ihren tollen Teint betonte. Das Kleid war mit Spaghettiträgern ausgestattet und bestach mit einer kurzen Schleppe. Das Stäbchen-Mieder, der gerüschte Rock und die Spitze machten das Outfit zu einem echten Statement-Look. Dazu kombinierte die 46-Jährige glänzende Tropfenohrringe und die silberne Clutch fügte dem auffallenden Dress einen besonderen Akzent hinzu. Ihre dunkelbraunen Haare trug die Menschenrechtsanwältin mit viel Volumen über die Schultern und ihr dezentes Make-up rundere den Look perfekt ab.

Großer Starauflauf am roten Teppich

Am roten Teppich tummelten sich neben Amal und George Clooney auch weitere Weltstars. George Clooneys „Wolfs“-Kollege Brad Pitt feierte in Venedig mit seiner Freundin Ines de Ramon eine süße Pärchen-Premiere und auch Emily Ratajkowski, Cate Blanchett und Co. beeindruckten mit ihren Glamour-Roben.

Bei den Filmfestspielen in Venedig überzeugten nicht nur die filmischen Highlights, sondern auch die Glamour-Looks der Stars.