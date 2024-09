Halloween-Queen Heidi Klum teilt erste Kostüm-Details

Der 31. Oktober ist Heidi Klums Lieblingsfeiertag. Und die Vorbereitungen für ihre jährliche Halloween-Party laufen bereits auf Hochtouren. Nun teilte das Model die ersten Details über ihr diesjähriges Kostüm.

Ob als Wurm, Grusel-Alien oder Shrek's Frau Fiona – Heidi Klums Halloween-Kostüme sind mittlerweile legendär. Im Jahr 2000 startete das Supermodel ihre epische Serie ikonischer Halloween-Looks. Auf ihrer ersten Halloween-Party verkleidete sich das Model noch als Grusel-Heidi im Dirndl – mittlerweile sind ihre Kostüme so aufwendig, dass die 51-Jährige dafür mehrere Tage in der Maske verbringt.

2023 erschien Heidi Klum als Pfau © Getty Images ×

Kostüm-Hinweis von Heidi Klum

Schon bald feiert die Halloween-Queen, wie sie mittlerweile in Hollywood genannt wird, ihr Comeback. Auch in diesem Jahr können sich Promis auf eine besondere Party und Fans auf ein spektakuläres Kostüm freuen. Bis zuletzt hält die Model-Mama geheim, als wer oder was sie bei ihrer Veranstaltung in New York City oder Los Angeles auftauchen wird – erste Details gibt es jetzt trotzdem.

Auf Instagram teilte die GNTM-Chefin erste Hinweise auf ihr Kostüm. In einem kurzen Clip filmt Heidi Klum eine glitschige grün-graue Silikon-Masse ab, die langsam Form annimmt. Die modellierte Form ähnelt einem Panzer. Am Ende des Videos sind zwei Öffnungen zu sehen, vermutlich für die Arme oder Beine gedacht. Unter ihrem Beitrag schrieb sie "Heidi-Halloween nimmt langsam Gestalt an".

Partnerlook mit Tom?

Das Outfit könnte natürlich auch für Klums Ehemann Tom Kaulitz sein. Der 35-Jährige ist gewöhnlich Teil der aufwendigen Verwandlungsaktion. Auch in früheren Jahren erschien das Paar bereits in Partnerlooks.

Was es wohl in diesem Jahr werden wird? Die Kommentarfunktion unter dem Beitrag ist wie auch auf Klums gesamten Instagram-Account deaktiviert. Daher können Fans nur für sich selbst spekulieren, was sich das Model dieses Jahr gruseliges ausgedacht hat.