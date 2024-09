× Skurriler Auftritt: Madonna zieht mit Alien-Look alle Blicke auf sich

Bei der New York Fashion Week waren alle Blicke auf Madonna gerichtet, die in einem skurrilen Mantel-Kleid mit XXL-Schulterpolstern für Aufsehen sorgte.

Die New York Fashion Week hielt dieses Jahr bereits einige aufregende Mode-Momente bereit. Für Gesprächsstoff sorgte jetzt Pop-Diva Madonna, die mit ihren auffälligen Schulterpolstern alle Blicke auf sich zog. Bei der Luar-Fashionshow erschien die 66-Jährige in einem besonders gewagten Look, der viele Fragezeichen aufwirft.



Skurriler Auftritt von Madonna bei der New York Fashion Week

Die Sängerin saß bei der Luar-Modenschau in der Front Row neben Berühmtheiten wie Ice Spice, die die Frühjahrskollektion 2025 des Modehauses präsentierten. Doch bei Madonnas extravaganter Outfitwahl wurden die Runway-Looks schnell zur Nebensache. Zum Event in Manhattan erschien die „Hung up“-Interpretin in einem beigen Mantel-Kleid mit überdimensionalen Schulterpolstern. Den auffälligen Look kombinierte die Popikone mit schwarzen Netzstrümpfen und einer farblich passenden Handtasche.

© Getty Images ×

Auch die Accessoires sorgten für Aufsehen. Trotz der späten Uhrzeit trug die Sängerin gleich zwei Sonnenbrillen übereinander und setzte auf glänzende Latex-Handschuhe, die bis zum Ellenbogen reichten. Mit schwarzen Overknee-Stiefeln rundete Madonna den unkonventionellen Look ab. Ihre Haare stylte die sechsfache Mutter schlicht offen und zum Mittelscheitel gekämmt.

© Getty Images ×

Holpriger Start

In einem auf X geteilten Video ist die 66-Jährige zu sehen, wie sie in ihren extrem hohen High Heels auf dem Weg zur Fashion Show ins Straucheln gerät. Glücklicherweise konnte sie sich an einem ihrer Sicherheitsleute festhalten, der Schlimmeres verhinderte. Trotz des kleinen Missgeschicks ließ sich Madonna nichts anmerken und meisterte ihren Sturz mit Gelassenheit, als wäre es Teil ihres Auftritts.

madonna esta hecha para SOBREVIVIR pic.twitter.com/QAGLa2SYzI — marco (@no_soy_marco) September 11, 2024

Madonnas Sohn gibt Laufstegdebüt

Madonna ist nicht das einzige Mitglied ihrer Familie, das auf der NYFW zu sehen war. Auch ihre Kinder, Tochter Lourdes Leon und Sohn David Banda zeigten sich bei der Veranstaltung. Am Sonntag gab ihr 18-jähriger Sohn bei der Show von Off-White sein Laufstegdebüt. Der Teenager trug eine karierte Weste, eine Bundfaltenhose und schwarze Flip-Flops. Madonna unterstützte ihren Sohn an diesem besonderen Tag und postete stolz ein Bild von sich auf dem Weg zur Off-White-Afterparty am Abend.