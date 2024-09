Große Star-Power bei der New York Fashion Week 2024

Seit wenigen Tagen ist New York wieder Schauplatz der Fashion Week und alles, was Rang und Namen hat, tummelt sich derzeit im Big Apple. Wir werfen einen Blick auf die grandiosen Mode-Momente auf und fernab der Laufstege.

Vom 6. bis 11. September heißt es in New York wieder: Fashion Week! Eine Woche lang präsentieren die angesagtesten Designer:innen ihre neuesten Frühjahrs- und Sommerkollektionen für 2025 auf den Laufstegen der Modemetropole. Doch nicht nur die kreativen Designs, die von Topmodels über den Catwalk getragen werden ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, auch die Looks der prominenten Gäste in der Front Row sorgen für Aufsehen.

Großer Starauflauf zum Auftakt der Fashion Week

Im Vorfeld der New York Fashion Week veranstaltete Bulgari seine Studio-Party im „The Refinery“ in New York City mit einigen berühmten Gästen. Unter den Stargästen tummelten sich Dakota Johnson, Naomi Campbell und Paris Jackson, die den perfekten Startschuss für eine glamouröse Fashion Week lieferten.

Ralph Lauren

Die neueste Kollektion von Ralph Lauren hielt an Klassikern fest und setzte auf charakteristische Styles, die westlich inspiriert waren. Neben den aufregenden Kreationen, war vor allem der Schauplatz ein echter Hingucker. Die Show fand in einem weitläufigen Reitzentrum in den Hamptons statt, dem New Yorker Badeort, der für die Reichen und Berühmten bestimmt ist.

Front Row Stars bei Ralph Lauren

Wenn Ralph Lauren einlädt, lassen sich die Stars und Sternchen nicht zweimal bitten. Für die Show ließen Usher, Anna Wintour und Co. den Großstadttrubel hinter sich und folgten der Einladung in die Hamptons, um die neueste Kollektion für Frühjahr/Sommer 2025 zu sehen. Auch Joey King, Cole Sprouse und Naomi Watts besuchten die Ralph-Lauren Fashion Show und sorgten für ordentlich Blitzlichtgewitter.

Tommy Hilfiger

Am vergangenen Sonntag waren alle Blicke auf die Frühjahr-/Sommerkollektion von Tommy Hilfiger gerichtet. Ein fester Bestandteil der Kollektion waren nautische Elemente. Die maritimen Looks erfreuen sich auch in der kommenden Saison großer Beliebtheit. Neben den maritim modernen Looks dürfen auch die passenden Accessoires nicht fehlen. Tommy Hilfiger setzt vor allem auf Baseballcaps, handgefertigte Küstenschuhe und auffälligen Ketten aus Stoff.

Front Row Stars bei Tommy Hilfiger

Auch die Stars lassen sich auf der Tommy Hilfiger Show blicken und sorgen für Aufsehen.

Off-White

Kreativdirektor IB Kamara feierte am Sonntagnachmittag sein Debüt bei der New Yorker Fashion Week mit einer beeindruckenden Show für Off-White. In seiner partytauglichen Kollektion ließ er traditionelles afrikanisches Handwerk mit futuristischen Elementen und amerikanischer Sportswear verschmelzen.

Front Row Stars bei Off-White

Off-White begeisterte gestern mit einer aufregenden Show, die von einer hochkarätigen Gästeliste begleitet wurde. Die Show fand auf den Basketballplätzen des Brooklyn Bridge Parks statt und versammelte zahlreiche Stars und Sternchen. Darunter auch Camila Cabello, Zayn Malik und Paris Jackson.

Wir können uns garantiert noch auf weitere aufregende Mode-Spektakel freuen!