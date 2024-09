"Sandlercore": Adam Sandler wird zum Stil-Vorbild der Gen Z

Die Gen Z nimmt sich den Hollywood-Star jetzt zum modischen Vorbild.

Wenn man an Stilikonen denkt, fällt einem vermutlich nicht sofort Adam Sandler ein. Weite T-Shirts, Baggy-Basketballshorts, hohe Tennissocken und Dad-Sneaker: Adam Sandlers Kleidungsstil gilt nicht gerade als stylisch. Doch genau dieser Schauspieler, der für seine XXL-Outfits bekannt ist, führt derzeit die Google-Trends in Sachen meistgesuchter Promi-Styles an.

© Getty Images ×

Gen Z kleidet sich jetzt in "Sandlercore"

In den sozialen Medien hat sich sogar ein eigener Begriff für den lässigen Oversize-Look des 57-Jährigen etabliert: "Sandlercore". Besonders die Generation Z teilt unter diesem Hashtag Outfits auf TikTok und Instagram, die vom unkonventionellen Stil des Schauspielers inspiriert sind. Wie sieht der typische "Sandlercore"-Look aus? Bunt gemusterte XXL-T-Shirts, kombiniert mit weiten Shorts, auffälligen Socken und noch auffälligeren Sneakers. Das Wichtigste dabei: Es muss nicht gut aussehen, sondern bequem sein!

© Getty Images ×

Adam Sandler bleibt seinem entspannten Stil bereits seit Jahren treu. In einem Interview in der "Drew Barrymore Show" erklärte er der Schauspielerin, wie er seine Outfits auswählt: "Ich gehe in meinen Kleiderschrank, habe einen Stapel T-Shirts und Shorts, die alle irgendwie gleich aussehen. Normalerweise greife ich zuerst zum T-Shirt, weil ich es einfach schnell überziehen will. Ich denke mir, was soll's, nimm einfach irgendwas“, erzählte er damals. Und fügte dann hinzu: "Dann ziehe ich einfach irgendwelche Shorts an. Manchmal sind sie mir zu eng, also sage ich: 'Lass mich die ausziehen und stattdessen die XXXL-Shorts anziehen.'“

© Getty Images ×

Vor allem die absichtlich unpassende Farbwahl ist mittlerweile zum Markenzeichen des Hollywood-Stars geworden. Was Adam Sandlers Style so einzigartig macht, ist die unverstellte Authentizität, mit der er ihn trägt. Er zieht einfach das an, was ihm gefällt und worin er sich am wohlsten fühlt. Modetrends hat er nie bewusst verfolgt – und dennoch scheint er jetzt selbst welche zu setzen.