MTV VMA's 2024: Die heißesten Looks des Glamour-Abends

Der MTV Video Music Award lockt als einer der wichtigsten Musikpreise alljährlich zahlreiche Stars und Sternchen an. Im Mittelpunkt stehen neben der Musik auch die Looks eben dieser. Auf dem schwarzen Teppich zeigten die prominenten Damen vor allem viel Haut.

Bei diesen Outfits wurde die Musik fast zur Nebensache! Neben den Laudationen und den spektakulären Bühnenshows präsentierten die Stars bei den MTV Video Music Awards ihre ausgefallenen Looks auf dem roten Teppich – jeder mit dem gewissen Etwas. Ob in extravaganten Haute-Couture-Kreationen, glitzernden Paillettenroben oder in einem Hauch von Nichts: In Sachen Mode hatte die diesjährige Verleihung einiges zu bieten.

Die Highlights der MTV VMA's 2024

Die glamouröse Veranstaltung in New York wurde dieses Jahr von Megan Thee Stallion moderiert und ehrt alljährlich herausragende Leistungen in der Musikbranche. Mit Auftritten von Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lenny Kravitz und Katy Perry wurde den Gästen wieder einiges geboten. Wie schon in den vergangenen Jahren ging Taylor Swift als große Favoritin ins Rennen und führte mit stolzen 12 Nominierungen die Liste der Gewinnerinnen an. Ihr folgten Post Malone mit 11 und Eminem mit 8 Nominierungen. Auch Sabrina Carpenter, Megan Thee Stallion und Ariana Grande konnten mit jeweils sieben Nominierungen überzeugen. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Katy Perry, die mit dem prestigeträchtigen Michael Jackson Video Vanguard Award ausgezeichnet wurde, den sie von keinem Geringeren als ihrem Liebsten Orlando Bloom überreicht bekommen hat.

Orlando Bloom und Katy Perry: Nach der Preis-Übergabe, gab es einen Schmatzer! © Getty Images ×

Die schönsten Outfits der Stars

Doch bei den diesjährigen VMAs räumten die Stars nicht nur musikalisch, sondern auch modisch ab. Allen voran Taylor Swift, die in einem punkigen Look von Dior alle Blicke auf sich zog. Ihr Outfit bestand aus einem figurbetonten Korsett, einer knappen Hotpants und einem voluminösen Rock, abgerundet durch Lederhandschuhe, kniehohe Boots und einem Choker. Zu den Best-Dressed-Stars zählte auch Sabrina Carpenter, die in einem silbernen, funkelnden Vintage-Korsettkleid von Bob Mackie erschien, perfekt ergänzt durch edle De Beers Juwelen, die ihre Silhouette perfekt in Szene setzten. Auch Supermodel Alessandra Ambrosio fiel in einem hautengen Minikleid aus Latex und silbernen Stilettos auf und sorgte für Gesprächsstoff.

Wir zeigen Ihnen die schönsten Outfits der Stars!

12/12 © Getty Images In einem Punk-Look von Dior © Getty Images In einer gelben Robe von Area © Getty Images In einer schwarzen Robe mit Transparenz-Detail © Getty Images In einem figurbetonenden Kleid © Getty Images Glitzer-Glamour © Getty Images In einem knappen Minikleid © Getty Images In einem heißen Naked-Dress © Getty Images In einem Hauch von Nichts von Who Decides War © Getty Images Die Sängerin erschien nur in Unterwäsche mit Tüllrock © Getty Images In einer funkelnden Robe von Bob Mackie © Getty Images Der Rapper zählte zu den Best-Dressed-Men © Getty Images In einem All-Black-Look

Ein unvergesslicher Abend, der nicht nur musikalisch, sondern auch modisch beeindruckte.