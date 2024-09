Startschuss für die Mailänder Fashion Week: Alle Stars und Styles im Überblick

Die Mailänder Fashion Week hat ihre Tore geöffnet und die ganze Modewelt richtet ihre Augen jetzt auf die italienische Fashion-Metropole.

In der italienischen Modemetropole dreht sich in dieser Woche alles um glamouröse Kollektionen, spektakuläre Shows und Star-Gäste. Vom 17. bis zum 23. September verwandeln sich Mailands Straßen wieder in Laufstege. Nach New York und London jettet die internationale Mode-Elite weiter nach Mailand, um sich die Kollektion für die Frühlings- und Sommer-Saison 2025 anzusehen. Mit Spannung erwarten wir heiße Trends der großen Couture-Häuser und starbesetzte Front Rows.

Fendi

Direkt zum Auftakt der Mailänder Fashion Week begeisterte das römische Luxus-Label Fendi mit eleganten Designs. Das Modehaus feiert sein hundertjähriges Bestehen mit der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2025, die eine stilvolle Hommage an die Gründerzeit bot. Die Kollektion vereinte Art-Déco-Details mit einer Flapper-Silhouette, verziert mit feinen Fransen und verkörperte so auf elegante Weise den Glanz und die Raffinesse der vergangenen Ära.

Front Row Stars bei Fendi

Auf der Show von Fendi versammelte sich das „Who is Who“ der Modewelt. Schon immer gehört die erste Reihe der Fendi Show den absoluten A-Listern: Hollywood-Stars, Supermodels und Influencer kamen, um die Show am Dienstag zu sehen.

Marni

Bei der Frühjahrsshow 2025 von Marni am ersten Tag der Mailänder Modewoche schickte Kreativdirektor Francesco Risso seine Models mit fantasievollen Looks über den Laufsteg. Schmal geschnittene Kleider wurden mit Blumendrucken verziert, die Mäntel fielen leicht von der Schulter, während dramatische Kopfbedeckungen mit Federn verziert wurden.

Front Row Stars bei Marni

Auch bei der Show von Marni war eine beeindruckende Reihe an Prominenten geladen. Von Jack Harlow bis Anna Wintour punkteten die Stars mit ihrem Style.

Alberta Ferretti

Bei Alberta Ferretti standen fließende Stoffe, elegante Silhouetten und aufwendige Stickereien in klassischen Tönen im Fokus. Der ein oder andere Farbtupfer in Orange, Blau oder Rot sorgte für Sommerstimmung.

Front Row Stars bei Alberta Ferretti

Auf der Show von Alberta Ferretti ließen sich auch einige bekannte Gesichter blicken. Zu den Stargästen zählten unter anderem Kelly Rutherford und Ashley Graham.

Boss

Boss stellte eine Kollektion vor, die bewusst mit den traditionellen Regeln der Businessmode brach. Im historischen Palazzo del Senato in Mailand, unter dem Motto „Out of Office“, zeigte das Label Laufsteg-Looks, die den klassischen, formellen Dresscode neu interpretierten.

Front Row Stars bei Boss

Für Boss ließen sich die Stars der Szene nicht zweimal bitten und füllten die komplette Front Row der Modenschau. Mit dabei waren unter anderem David Beckham, Rebecca Mir und Dixie D'Amelio.

Die kommenden Tage versprechen noch viele weitere spannende Mode-Highlights und aufregende Hollywood-Begegnungen.