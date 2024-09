× Emmy Awards 2024: Diese Glamour-Looks waren preisverdächtig

Am Sonntag wurden bereits zum 76. Mal die Emmy Awards in Los Angeles verliehen. Der rote Teppich hielt deshalb wieder einmal jede Menge Glanz und Glamour bereit.

Mit den Emmys werden die besten Serien, Shows und Fernsehfilme im US-amerikanischen Fernsehen und Streaming ausgezeichnet. Modetechnisch markieren sie den Beginn der Winter-Saison, in der die Nominierten in der Award-Season wöchentlich neue Outfits präsentieren. In diesem Jahr verwandelte sich der rote Teppich in einen Schauplatz für spektakuläre Looks, die den Abend in ein Fest der Mode verwandelten. Hier präsentieren wir die schönsten Roben der Preisverleihung.

Die schönsten Looks am roten Teppich

Als große Gewinner:innen des Abends gehen die Disney+ Serie "Shōgun", die Comedy-Serie "Hacks", die Gastronomie-Serie "The Bear" und der Netflix-Hit "Baby Reindeer" hervor. Doch neben den Serien waren auch die Looks der Stars am roten Teppich preisverdächtig. So zeigten sich unter anderem Selena Gomez, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Nicola Coughlan in atemberaubenden Roben.

Selena Gomez wird zum Blickfang

Selena Gomez zog alle Blicke auf sich, als sie in einer glamourösen Robe von Ralph Lauren erschien. Absoluter Hingucker waren die kristallbesetzten Träger des Mermaid-Kleides, die für Aufsehen sorgten. Den funkelnden Look rundete der "Only Murders in the Building"-Star mit Diamanten von Tiffany & Co. in Form von Ohrringen, Ringen und Armreifen ab.

Jennifer Aniston sorgt für Wow-Moment

Auch Jennifer Aniston funkelt in einer extravaganten Red-Carpet-Robe und legte in ihrem Naked-Dress einen heißen Auftritt hin. Das trägerlose Kleid von Oscar de la Renta verzauberte mit einem dezenten Transparenz-Effekt und war von oben bis unten mit Perlen besetzt. Da das Kleid genug schimmerte, entschied sich die Schauspielerin gegen eine Halskette und wählte stattdessen ein passendes Diamantarmband von Tiffany & Co.

Reese Witherspoon im eleganten Dress

Reese Witherspoon bewies mit ihrem Dior-Kleid, dass zeitlose Eleganz wunderschön aussehen kann. Die schwarze Robe mit Tüllrock war mit floralen Applikationen verziert und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Gästen der Emmy Awards. Ihren glamourösen Look rundete die Schauspielerin mit exquisitem Schmuck von Bucherer Fine Jewellery ab.

Nicola Coughlan schimmert am roten Teppich

Für Furore sorgte auch Nicola Coughlan, die in einem futuristischen Pailletten-Kleid zur Preisverleihung erschien. Der "Bridgerton"-Star wählte eine extravagante Robe von Prabal Gurung, die mit breiten Schößchen und skulpturalen Elementen bestach.

Bei den diesjährigen Emmys gab es besonders viel Glanz und Glitzer zu bewundern.