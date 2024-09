London Fashion Week 2024: Die schönsten Looks aus der Front Row

Die Modewochen gehen in London weiter und locken wieder zahlreiche Stars und Sternchen in die Front Rows der angesagtesten Modehäuser.

Nach der New York Fashion Week zieht es die prominenten Gäste weiter in Englands Modemetropole. Dieses Jahr feiert die London Fashion Week ihr 40-jähriges Jubiläum und zeigt vom 12. bis 17. September die neuesten Frühjahr/Sommer-Kollektionen für 2025. Zu den Highlights gehören die Modeschöpfer:innen Erdem und J.W. Anderson sowie S.S. Daley und Simone Rocha. Doch auch die Stars in der Front Row sorgten für Blitzlichtgewitter.



S.S. Daley

S.S. Daley eröffnete die London Fashion Week mit seiner ersten Damenkollektion. Bei S.S. Daley stand die Liebe zum Detail im Vordergrund: Die Show begann mit antiken Blazern, die durch aufwendige Blumenstickereien, sanft ausgestellte Hemdkragen und kunstvolle Häkelsocken beeindruckten.

S.S. Daley Frühling/Sommer 2025 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Front Row Stars bei S.S. Daley

Harry Styles gönnte sich nach seiner „Love on Tour“-Tournee eine Auszeit und war nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Sein Besuch bei der S.S. Daley Show ist demnach ein kleines Comeback für den Sänger. Er befindet sich in guter Gesellschaft: Neben Harry in der Front Row sitzen auch Anna Wintour, Hamish Bowles und Laura Ingham. Die „Vogue“-Chefredakteurin zeigte sich auf der London Fashion Week ungewöhnlich politisch und machte deutlich, wen sie bei der kommenden Präsidentschaftswahl unterstützt. Auf ihrem Schal steht ganz deutlich „Harris“.

Front Row Stars bei S.S. Daley 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

J.W. Anderson

Saison für Saison verwandelt der Designer alltägliche Kleidungsstücke, indem er ihre Formen und Silhouetten völlig neu überdenkt. Der Kreativdirektor von Loewe bricht immer wieder mit den Konventionen – und seine Frühjahrskollektion 2025 für J.W. Anderson stellte dabei keine Ausnahme dar.

J.W. Anderson Frühling/Sommer 2025 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Front Row Stars bei J.W. Anderson

Anna Wintour, Poppy Delevingne und Co. strömten in die englische Hauptstadt, um ihren Platz in einer der angesehensten Front Rows einzunehmen. Bei der Fashion Show von J.W. Anderson zogen sie alle Blicke auf sich.

Front Row Stars bei J.W. Anderson 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Erdem

Erdem vereinte gekonnt maskuline und feminine Elemente, indem er scharfe, strukturierte Schnitte mit fließenden Formen kombinierte. Seine Kollektion zeichnete sich durch einen faszinierenden Kontrast aus: kraftvolle Hosenanzüge mit klaren Linien trafen auf zarte Kleider mit tief angesetzten Taillen, die eine subtile Eleganz ausstrahlten.

Erdem Frühling/Sommer 2025 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Front Row Stars bei Erdem

Bei der Erdem-Show überzeugten auch die Front Row Stars mit ihren Styles. Poppy Delevingne, Lena Dunham und Co. liefern uns die glamourösesten Herbst-Looks.

Front Row Stars bei Erdem 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Damit hat die London Fashion Week 2024 die Weichen für ein aufregendes Modejahr gestellt!