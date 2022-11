Harry Styles wurde am 1. Februar 1994 in Redditch, England, geboren. Er wurde als Mitglied der Boyband One Direction berühmt und hat seither mit seiner Single "Sign of the Times" (2017) auch solo Erfolg.

Im Jahr 2010 nahm er an der Castingshow The X Factor teil, in der eine Boyband gesucht wurde. Er wurde Mitglied von One Direction, die daraufhin auf der ganzen Welt extrem populär wurden. Im April 2017 veröffentlichte Styles seine erste Solo-Single "Sign of the Times", die im Vereinigten Königreich ein Nummer-1-Hit wurde. Im Mai desselben Jahres veröffentlichte er sein Debütalbum Harry Styles. Styles spielt die Hauptrolle in dem kommenden Filmdrama "My Husband's Lover", das im Herbst 2022 auf Prime Video erscheinen soll. Außerdem spielt er die Hauptrolle in "Don't Worry Darling", einem Psychothriller, der im September 2022 auf Prime Video veröffentlicht wird.