× Katy Perry, Nicole Kidman & Co.: Balenciaga begeistert mit Star-Power auf der Fashion Week

Balenciaga brachte auf der Paris Fashion Week die Modewelt zum Staunen – und das nicht nur mit außergewöhnlichen Designs, sondern auch mit einer starbesetzten Front Row.

Die Pariser Modewoche neigt sich heute dem Ende zu, nachdem einige der renommiertesten Luxusmarken in den vergangenen Tagen ihre Frühjahrs-/Sommerkollektionen für 2025 präsentierten. Ein besonderes Highlight war die gestrige Balenciaga-Show, bei der sich die Elite Hollywoods versammelte, um die neuesten Kreationen des Modehauses zu bewundern.

Ein Festmahl der Mode

Am wohl längsten Esstisch der Welt bekamen die Gäste in der ersten Reihe ein komplettes Menü von Balenciagas Spezialitäten serviert. Die Show spielte sich in einem abgedunkelten Raum ab, wo ein riesiger Esstisch in einen Laufsteg verwandelt wurde. Die Kollektion selbst war ein mutiges Spiel mit Proportionen und Silhouetten, das den typischen Balenciaga-Stil mit unerwarteten Elementen erweiterte. So schickte Demna seine Models in glitzernden Dessous unter opulenten Pelzmänteln über den Laufsteg und verwandelte Jeanshosen kurzerhand in Jacken.

Katy Perry im schrillen Koffer-Look

Auch die starbesetzte Front Row zog alle Blicke auf sich, denn die Hollywood-Elite ließ es sich nicht nehmen, die Show des Jahres live zu erleben. Katy Perry, eine langjährige Freundin des Hauses Balenciaga sorgte mit ihrem Look für Aufsehen. Die Sängerin entschied sich für ein außergewöhnliches Kleid, das mit einer Vielzahl von Reißverschlüssen versehen war und sie wie ein wandelndes Gepäckstück wirken ließ. Den Look rundete die 39-Jährige mit schwarzen Heels und einer futuristischen Sonnenbrille ab.

Lindsay Lohan sorgt für Aufsehen

Lindsay Lohan feierte nach fünf Jahren ihr Comeback auf der Paris Fashion Week und zog bei der Balenciaga-Show alle Blicke auf sich. Die 38-jährige Schauspielerin strahlte in einem eleganten Ensemble mit hohem Ausschnitt, funkelnden Pailletten und figurbetontem Schnitt. Gegen die kühlen Temperaturen hüllte sich Lohan in einen stylischen schwarzen Leder-Trenchcoat, der mit markanten Schulterpolstern den Look perfekt abrundete.

Nicole Kidman glänzt in elegantem Dress

Auch Nicole Kidman strahlte über das ganze Gesicht, als sie am Montag bei der Balenciaga Show in Paris erschien. Die Modenschau ist Nicoles erster öffentlicher Auftritt nach dem Tod ihrer Mutter Anfang des Monats. Für diesen besonderen Anlass wählte die 57-jährige Oscar-Preisträgerin ein elegantes, figurbetontes schwarzes Midikleid mit Rollkragen. Ihre monochromen Accessoires, darunter schwarze Strümpfe, Stilettos und eine zierliche Handtasche, rundeten den Look stilvoll ab.

Balenciaga zieht die A-Liste an

Wie es sich für Balenciaga gehört, waren nicht nur die gezeigten Kleider außergewöhnlich, sondern auch die große Anzahl an Prominenten beeindruckte.