Ist DAS die heißeste Fashion Show der Welt?

In Paris liefen die Models in einem Hauch von Nichts über den Laufsteg

Bald feiert die Victoria's Secret Show mitsamt ihren Engeln Comeback, doch zuvor gibt es eine Modenschau, die noch heißer anmutet. Oder zumindest zeigefreudiger. Bei der Pariser Fashion Week ließ das Wäschelabel Etam jetzt die Models mit kaum Stoff über den Laufsteg schweben. Zahlreiche Nippelblitzer und generell viel Haut waren hier zu sehen. Darf das noch sein?

Mehr lesen:

Looks gefallen, aber...

Zumindest auf Instagram zeigen sich viele Frauen begeistert von der Show. "Die Looks sind alle unglaublich schön", schreibt eine Userin. Eine andere will sofort die ganze Kollektion kaufen. Ein bisschen Kritik gibt es dann aber dennoch: "Wo sind die Frauen, die normale Körper haben?", will eine Followerin wissen.





Bei Etam waren auch kurvige Models auf dem Laufsteg zu sehen © Getty Images ×

Wenn man sich die Bilder von der Modenschau ansieht, entdeckt man aber sehr wohl auch kurvige Models. An der Nacktheit der jungen Mädchen störte sich aber offensichtlich niemand.