× Schluss mit Dirndl! Victoria Swarovski setzt neuen Trachten-Trend auf der Wiesn

O'zapft is! Auch in diesem Jahr reisen die Promis in ihren schönsten Trachten nach München, um das Oktoberfest zu feiern. Victoria Swarovski mischte sich im Bierzelt unter Hollywood-Stars und sorgte mit ihrem unkonventionellen Outfit für Aufsehen.

Die Eröffnung des Münchner Oktoberfests ist für Victoria Swarovski ein jährlicher Fix-Termin. Doch dieses Jahr überraschte die Wahl-Münchnerin, die zwischen Kitzbühel, Marbella und der bayerischen Hauptstadt pendelt, ganz ohne Dirndl! Statt auf ein traditionelles Trachtenkleid zu setzen (wie etwa aus ihrer exklusiven Kollektion mit Krüger), wählte die 31-Jährige einen frischen, modernen Look, der beweist, dass Trachtenmode auch ganz anders interpretiert werden kann.

Victoria Swarovski macht Wild-West-Look zum neuen Trachten-Trend

Für ihr Oktoberfest-Outfit wählte die Kristallerbin einen Trachten-Look mit Twist. Ihr Hingucker-Outfit bestand aus einem Wildleder-Korsett-Top, das an die klassische Silhouette eines Dirndls erinnerte, kombiniert mit einer eleganten, langärmligen Spitzenbluse. Dazu trug sie einen Wildleder-Mantel und eine farblich abgestimmte Wildlederhose, die dem Look eine lässige, fast rustikale Coolness verliehen. Abgerundet wurde das Trachten-Ensemble durch trendige Cowboy-Boots mit Fransen, die dem traditionellen Wiesn-Look einen mutigen, Wild-West-Akzent verliehen. Für einen Hauch Glamour sorgte ein luxuriöser Chanel-Gürtel.

© Getty Images ×

Übrigens eignet sich dieser Look nicht nur perfekt für Volksfeste, sondern auch für andere festliche Anlässe, bei denen man Trachten-Flair einbringen möchte – stylisch, modern und doch mit einem Hauch Tradition.

© Getty Images ×

Victoria Swarovski feiert mit Hollywood-Stars

In ihrem Look stellte die "Let's Dance"-Moderatorin sogar Hollywood-Stars in den Schatten. "Gossip Girl"-Star Ed Westwick und seine Ehefrau, Schauspielerin Amy Jackson, feierten am Tisch von Swarovski in traditionellen Outfits. Ein besonderes Highlight: Victoria und Amy erschienen im Partnerlook und trugen beide dieselbe Dirndlbluse.

© Getty Images ×

Best-Dressed am Oktoberfest

Auch die anderen prominenten Gäste erschienen in ihren schönsten Dirndln, um mit Bierkrügen anzustoßen. Ein klarer Trend am diesjährigen Oktoberfest: Von Barbara Meier bis Anna Ermakova war Samt hoch im Kurs.

Best-Dressed am Oktoberfest 2024 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Ob elegant in Blau, trendy in Grün oder auffällig in Rot – die prominenten Damen sahen durchweg bezaubernd aus.