Felipe & Letizia: Der royale Wien-Fahrplan

Einen Tag lang besucht das spanische Königspaar die Bundeshauptstadt.

Gedrängt. Es ist ein voller Terminplan für König Felipe und Königin Letizia, wenn am Montag ihr offizielles Wien-Programm startet. Um 13 Uhr trifft das Paar auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen, wo neben Gesprächen ein gemeinsamer Fototermin auf dem Programm steht. Danach geht es um 15.45 Uhr zur Kranzniederlegung im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus beim Mahnmal gegen Krieg und Faschismus.

Abendprogramm. Um 17 Uhr sollen Felipe und Letizia im Unteren Belvedere eintreffen, wo auch Van der Bellen wieder auf das Königspaar trifft. Im Anschluss an einen weiteren Foto-Termin besuchen die spanischen Royals die Eröffnung der Ausstellung Dalí – Freud in der Orangerie des Belvederes, bevor es für die Staatsgäste wieder zurück in die Heimat geht.