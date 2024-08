Dirndl Trends: Diese Trachten tragen wir 2024 - laut Expertin

Mit welcher Tracht liegen wir diese Saison im Trend? Dirndl-Designerin Kinga Mathe kennt die Antwort!

Bald ist es wieder so weit: Das Münchner Oktoberfest läutet traditionell die Trachtenzeit ein. Doch auch abseits des weltweit bekanntesten Volksfests greift man im Herbst bei festlichen Anlässen gerne zur Tracht. Grund genug, einen Blick auf die aktuellen Dirndl-Trends zu werfen. Trachten-Trendsetterin Kinga Mathe verrät uns, welche Dirndl-Styles 2024 angesagt sind. Mit ihren Flagshipstores in Kitzbühel, München und am Tegernsee hat sich die gebürtige Ungarin als eine der exklusivsten Dirndl-Couturières etabliert. Die gute Nachricht vorab: Wer sein altes Dirndl noch liebt, muss es nicht unbedingt aussortieren. Oft genügen schon ein paar raffinierte Details, um es in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Plus: Diese No-Gos sollten Sie laut der Expertin dieses Jahr unbedingt vermeiden.

Seit über 15 Jahren ist Designerin Kinga Mathe ein Fixstern unter den exklusivsten Dirndl-Couturiers. Ihre gleichnamigen Label Kinga Mathe und – benannt nach ihrer Tochter – Alissa by Kinga Mathe zählen zu den erfolgreichsten Trachtenlabels auf dem Markt. © Kinga Mathe ×

Was sind die aktuellen Trachten-Trends für den Herbst? Welche Farben, Muster und Materialien sind angesagt?

Kinga Mathe: Der Herbst präsentiert sich in klassischen und besonders edlen Farben. Schwarz, Grün, Anthrazit, Nachtblau, Kupfer und Taupe dominieren die Farbpalette, ergänzt durch alle Nuancen von Edelsteinfarben. Neu im Trend sind Ton-in-Ton-Kombinationen, bei denen Rock, Mieder und Schürze im gleichen Farbton gehalten sind. Klassische Designs treffen auf mondäne Farben und erstklassige Materialien wie Seide, Samt, Lamm-Velours, Leinen, Wolle und Organza.

Schnürung, Knöpfe oder Reißverschluss – welche Verschlüsse werden wir dieses Jahr am häufigsten sehen?

Kinga Mathe: Der Trend geht eindeutig zurück zu verdeckten, dezenten Verschlüssen. Häkchen und Ösen sind hier besonders gefragt, da sie dem Dirndl einen eleganten Look verleihen.

Die hochwertige Herbst/Winter-Kollektion 24/25 wurde in Paris geshootet und kann sich sehen lassen. Hier trifft pure Eleganz auf Pariser Chic. © Kinga Mathe ×

Welche Dirndl-Blusen tragen wir dieses Jahr?

Kinga Mathe: Blusen stehen dieses Jahr ganz im Zeichen von Transparenz und zarten Details. Hochgeschlossene Modelle mit feinen Knopfleisten, die oft hinten zu öffnen sind, sind besonders angesagt. Kurzarmblusen oder ärmellose Varianten mit verspielten Zier-Volants und Rüschen als Abschluss setzen zudem besondere Akzente.

Wie sieht es mit den Trends in Sachen Schürze aus?

Kinga Mathe: Glanz ist Trumpf! Besonders elegant wirkt die Schürze, wenn sie im gleichen Ton wie das Mieder gehalten ist. Dieser Look schmeichelt jeder Figur und sorgt für einen stilvollen Auftritt.

Welche Accessoires sind 2024 unverzichtbar für den perfekten Trachten-Look?

Kinga Mathe: Zu den Must-Have-Accessoires gehören schicke Taschen und schmale Gürtel, die den klassischen Trachten-Look auf raffinierte Weise abrunden und zugleich ein Gespür für Trends und Stilbewusstsein zeigen. Tops aus Spitze und zarte Söckchen in Kombination mit High Heels sind ebenfalls sehr angesagt und verleihen dem Outfit das gewisse Etwas.

Dieses Jahr setzt Kinga Mathe auf feurige und mondäne Farben, welche die Trägerinnen gekonnt in Szene setzt. Die Farbpalette beinhaltet unverkennbare Aqua-, Grün-, Erd- und Beerentöne. © Kinga Mathe ×

Worauf sollte man beim Kauf eines Dirndls achten?

Kinga Mathe: Die richtige Passform ist das A und O. Das Miederoberteil sollte fest und figurbetont sitzen, ohne dabei die Luft abzuschnüren oder Falten zu werfen. Unterschiedliche Blusenvarianten mit verschiedenen Ausschnittformen oder Ärmeln können je nach Figur, Typ und Körbchengröße wahre Wunder wirken und das Dirndl optimal zur Geltung bringen.

Was ist für Sie ein absolutes Dirndl No-Go?

Kinga Mathe: Ein absolutes No-Go sind für mich zu kurze Mini-Dirndl und sichtbare Reißverschlüsse.

Welches Dirndl aus Ihrer aktuellen Kollektion ist Ihr persönlicher Favorit?

Kinga Mathe: Ich liebe jedes meiner Dirndl und trage je nach Lust und Laune unterschiedliche Modelle und Farben. Aktuell liebe ich aber besonders mein "kleines Schwarzes" Dirndl aus der Füsun x Kinga Kollektion. Es lässt sich zu fast jeder Gelegenheit tragen und sorgt stets für einen top gestylten Auftritt.