Trachten-Check: Wo Dirndl und Co. dieses Jahr besonders hoch im Kurs stehen

Während sich die schönste Zeit des Jahres für SonnenanbeterInnen langsam dem Ende zuneigt, fängt sie für Trachten-Fans gerade erst an. Denn: Das Ende des Hochsommers bedeutet auch den Anfang der Dirndl-Saison.

Wir sind offiziell im Dirndl-Fieber! Im Herbst heißt der Dresscode wieder „Tracht” – zumindest auf dem größten Volksfest der Welt. Das bayerische München feiert in wenigen Wochen die mittlerweile 189. „Wiesn”. Doch auch abseits dieses Traditions-Events trägt man Dirndl aus allerlei Kollektionen gerne bei dem ein oder anderen festlichen Anlass. Die Auswahl an Trachtenmode ist dabei riesig: Von kurzen Mini-Dirndln über Midi-Dirndln bis hin zu Maxi-Dirndln, versehen mit allen Designs und Details, die man sich nur wünschen kann. Doch bevor der perfekte Trachten-Look steht, muss gründlich recherchiert und geshoppt werden – passend dazu hat willhaben im Rahmen seiner großen Sommer-Umfrage rund 2.100 UserInnen aus ganz Österreich gefragt, wie sie es mit dem Thema Tracht halten.

Ein Drittel der Befragten besitzt (noch) gar keine Tracht

Ganz Österreich dirndlt auf? Nicht wirklich! Ein Blick auf die Ergebnisse der willhaben-Befragung weist aus, dass es hier merkliche regionale Unterschiede gibt. Dabei zeigt sich wenig überraschend, dass die Affinität zu Trachten vor allem in kleineren Ortschaften und Städten zumeist höher ist. Im Bundesländer-Vergleich hat Kärnten die Nase vorn - dort geben in Summe 42,4 Prozent der Befragten an, in dieser Saison öfters (19,2 Prozent) bzw. einmal (23,2 Prozent) Dirndl oder Lederhosen tragen zu wollen. Darauf folgen die TirolerInnen, von denen 36,9 Prozent zumindest einmal Tracht tragen werden, sowie die SalzburgerInnen, von denen exakt ein Drittel plant, sich ein oder mehrmals in Dirndl und Co. zu kleiden. Das Schlusslicht unter jenen, die die Trachten-Saison heuer zumindest einmal zelebrieren wollen, bilden indes Wien (18,9 Prozent), das Burgenland (19,7 Prozent) und Vorarlberg (25 Prozent).

Ein ähnliches Bild zeichnet sich mit Blick auf die Frage, wie viele Dirndl bzw. Lederhosen die UserInnen besitzen. Auch hier haben Personen aus kleineren Städten sowie aus den Bundesländern Tirol, Kärnten und Salzburg die Nase vorn. Quer über ganz Österreich geben jene UserInnen, bei denen im Kleiderschrank Tracht zu finden ist, am häufigsten an, ein einziges Exemplar zu haben (26,6 Prozent) - gefolgt von zwei Stück (16,1 Prozent) und drei Stück (8,3 Prozent). Aber: Exakt ein Drittel aller befragten Personen erklärt auch, gar keine Tracht zu besitzen.

Nur 12,8 Prozent finden Trachten „nicht mehr zeitgemäß“

Auf die Frage, aus welchem Anlass man Tracht tragen würde, werden am häufigsten „Volksfeste / kulturelle Veranstaltungen“ (40,4 Prozent) und „Hochzeiten“ (32,1 Prozent) genannt - gefolgt von dem Statement, dass man „Tracht immer tragen kann" (26,7 Prozent). Geäußert haben sich hier jedoch auch jene, die kein Dirndl oder keine Lederhosen besitzen. 15,7 Prozent erklären, dass sie persönlich „keine Tracht tragen, es aber schön finden“, lediglich 12,8 Prozent meinen indes, dass sie dies „nicht mehr zeitgemäß finden“ - eine Ansicht, die tendenziell eher unter männlichen Befragten sowie bei Personen aus dem urbanen Raum Anklang findet.

Second Hand-Tracht: Geld sparen und nachhaltig aufdirndln

Im Umkehrschluss heißt dies aber auch, dass ein überwiegender Teil der willhaben-UserInnen Tracht schätzt oder zumindest optischen Gefallen daran findet. All jene von ihnen, die derzeit auf der Suche nach einem Exemplar für die neue Saison sind, werden auf willhaben aller Wahrscheinlichkeit nach fündig. Denn: Dort sind aktuell etwa 30.000 Dirndl, mehr als 12.000 Trachtenblusen und mehr als 8.000 Lederhosen online. Die Gründe, sich für ein Ensemble aus zweiter Hand zu entscheiden, sind unterschiedlich. Second Hand-Tracht ist nicht nur nachhaltig, sondern ermöglicht es auch, ganz besondere Stücke zu einem oftmals unschlagbaren Preis zu erwerben. Und so wird ein Dirndl in neuem bzw. neuwertigem Zustand auf willhaben heuer bislang im Schnitt um 75 Euro angeboten, während neue bzw. neuwertige Lederhosen auf willhaben in diesem Jahr um 110 Euro gelistet sind.