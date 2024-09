× O‘zapft is! Mega-Ansturm auf Oktoberfest in München

Das Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Samstag um Punkt 12.00 Uhr das erste Fass Bier mit zwei Schlägen erfolgreich angezapft. An die sechs Millionen Besucher werden bis zum 6. Oktober erwartet. Zuvor waren bei sonnigem Wetter die Wiesnwirte Richtung Festgelände aufgebrochen.

