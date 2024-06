Alabas Shalimar packt die Umzugskartons

Auf Instagram zeigt Shalimar, dass sie gerade das ganze Haus in Madrid ausräumt. Wohin die Reise wohl geht?

David Alaba (31) ist einer der gefragtesten Fußballspieler der Welt. Klar, dass er gemeinsam mit seiner Familie - bestehend aus Shalimar und den beiden Kindern - öfters vor der Entscheidung stehen wird, in ein anderes Land zu ziehen. Nach seiner Zeit beim FC Bayern zog er gemeinsam mit seiner großen Liebe nach Madrid. Jetzt scheint offenbar ein erneuter Umzug anzustehen.

Umzugskisten sind gepackt

Auf Instagram gibt David Alabas Liebste Shalimar einen Einblick in ihre vergangene Woche. Dazu schreibt sie: "Zwischen Umzugskartons, weinendenTaylor-Swift-Fans und einer magischen Nacht in London. Was für eine emotionale Achterbahnfahrt."

Fans freuen sich mit Shalimar

Die Aufnahmen kommen gut an: "Ihr seid gesegnet" und "möge euer Leben jeden Tag voller Glück und Freude sein. So eine wunderschöne Familie", lauten die positiven Kommentare auf Instagram. Ob Shalimar und David Alaba mit ihrer Familie nur in ein größeres Haus ziehen oder gar in ein anderes Land, lässt sie offen.