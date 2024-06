Alaba hebt zum vierten Mal den Henkelpott

David Alaba feiert mit Real Madrid seinen vierten Champions-League-Titel. Dabei fällt vor allem seine Frisur auf.

Mit einem 2:0-Sieg ließ Real Madrid den Traum des BVBs, die Champions League zu gewinnen, platzen. Damit verlässt ein Österreicher das Londoner Wembley als Verlierer, ein anderer geht allerdings als Sieger hervor. Während Marcel Sabitzer der erste Königsklassen-Triumph verwehrt blieb, sicherte sich ÖFB-Teamkollege David Alaba zum vierten Mal (2013, 2020 Bayern München; 2022, 2024 Real Madrid) den Henkelpott - und das mit einer besonderen Frisur.

Alaba mit neuer Titelfrisur

Obwohl der Real-Verteidiger seit Dezember an einem Kreuzbandriss laboriert, blieb er im Laufe der Saison dennoch als Unterstützung an der Seite der Königlichen. So fand Alaba trotz Verletzung Platz im Champions-League-Kader der Königlichen.

Mit der Cornrow-Pracht auf seinem Kopf feierte der 31-Jährige schon den Meisterschaftstitel mit den Madrilenen. Nun kann er sich mit seiner Mega-Frisur auch noch über den Champions-League-Triumph freuen.

© Getty ×

Doch kann der Hairstyle Alaba auch zum nächsten Titel führen? Das wird sich bei der EURO zeigen, wenn der Wiener als Non-Playing-Captain mit dem ÖFB auf einen Erfolg hofft.