Alaba gibt Team EURO-Boost

David Alaba kann aufgrund seiner Verletzung unser Team nicht als Kapitän aufs Feld führen, nach seinem vierten Champions-League-Triumph ist er mittlerweile dennoch als Unterstützung im Team-Camp gelandet.

Wenige Stunden, bevor das ÖFB-Nationalteam den ersten EURO-Härtetest gegen Serbien (ab 20.45 Uhr im Sport24-LIVETICKER), ist David Alaba als Edelfan und Team-Unterstützer im Team-Quartier angekommen.

Bei der Endrunde in Deutschland ist der 31-Jährige als "Non Playing Captain" dabei und soll dem jungen Team mit seiner Erfahrung einen zusätzlichen Boost verleiehn.

Nach dem Testspiel gegen Serbien gibt es zwei weitere Trainingstage in Wien, ehe Ralf Rangnick & Co. zur EM-Generalprobe in die Schweiz weiterfahren. Am 17. Juni legt die ÖFB-Elf in Düsseldorf gegen Ex-Weltmeister Frankreich los.