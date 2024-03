Dank EM: Millionen-Regen für den ÖFB

ÖFB-Team will gegen Türkei EURO-Reife beweisen Österreichs Fußball-Nationalteam will am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) im Ernst Happel Stadion gegen die Türkei nachlegen. Die ersten beiden Länderspiele im Jahr einer Turnierteilnahme hat die ÖFB-Auswahl zuletzt vor der WM 1982 gewonnen.