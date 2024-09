× Wiesn-Weekend: Drei heiße Trachten-Looks für Leni Klum

Die Laufstege der Modemetropolen hat Heidi Klums Tochter längst erobert. Nun wurde das Nachwuchs-Model auch zur Trachten-Trendsetterin.

Statt auf der Fashion Week, feierte Leni Klum am vergangenen Wochenende auf der Münchner Wiesn. Die 20-jährige US-Amerikanerin zog gemeinsam mit ihrem Freund Aris Rachevsky von einem Festzelt ins nächste – und präsentierte dabei gleich mehrere aufregende Trachten-Outfits.

Drei heiße Wiesn-Looks für Leni

Für ihren Wiesn-Auftritt setzte Leni sowohl auf traditionelle als auch moderne Trachten-Looks. Im Armbrustschützenzelt bewies sie zunächst, dass Lederhosen längst nicht nur den Männern vorbehalten sind. Zu ihrem Modell des Trachten-Designers Angermaier kombinierte sie eine figurbetonte, langärmelige, weiße Bluse mit herzförmigem Ausschnitt.

© Instagram @leniklum ×

Am Samstag ging das Wiesn-Weekend für Leni in die zweite Runde. Diesmal führte ihr Weg in den Promi-Hotspot Käfer Wiesn-Schänke. Die Lederhose tauschte sie dafür gegen ein altrosafarbenes Satin-Dirndl, das sie ohne traditionelle Bluse und Schürze trug. Ein echter Hingucker war nicht nur ihr XXL-Dekolleté, sondern vor allem auch die lässigen Biker-Boots, die Leni dazu kombinierte.

© Getty Images ×

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Am letzten Tag rundete das Nachwuchs-Model ihr Wiesn-Wochenende mit einem Besuch im Hofbräu-Festzelt ab. Hier entschied sie sich für einen traditionellen Look: Ein blaues Dirndl, kombiniert mit einer schulterfreien Bluse. Eine lustige Kopfbedeckung durfte zu späteren Stunde auch nicht fehlen.

© Instagram / @leniklum ×

Ihre Haare trug die Beauty das gesamte Wochenende über in zwei langen, geflochtenen Zöpfen, die perfekt zu ihren Outfits passten und den traditionellen Stil zusätzlich unterstrichen. Ob sie sich nun für eine moderne Interpretation oder einen klassischen Look entschied – Leni Klum bewies in München erneut, dass sie einfach alles tragen kann!