Sydney Sweeney packt aus: "Ich hatte noch nie eine Schönheits-OP"

Sydney Sweeney hat genug von den Gerüchten! In einem neuen Video für Allure räumt die Schauspielerin endgültig mit den Spekulationen über mögliche Schönheitsoperationen auf und betont, dass sie sich noch nie unters Messer gelegt hat.

Sydney Sweeney, die in den letzten Jahren durch ihre Rollen in Euphoria und The White Lotus bekannt wurde, reagierte endlich auf die immer wieder aufkommenden Spekulationen über mögliche Schönheitseingriffe. Seit Jahren wird ihr vorgeworfen, ihr Aussehen durch chirurgische Eingriffe verändert zu haben, doch jetzt nutzte sie die Gelegenheit mit dieser Lüge aufzuräumen.

"Ich habe mich nie einer Schönheitsoperation unterzogen!"

In dem Video, das sie zusammen mit ihrer Co-Darstellerin Amanda Seyfried (40) aus The Housemaid drehte, spricht Sydney deutlich aus, was sie von den Beauty-OP-Gerüchten hält. „Ich habe mich nie einer Schönheitsoperation unterzogen. Ich habe solche Angst vor Nadeln“, beteuert die 28-Jährige.

© Getty Images

„Aber es ist wirklich effektiv, wenn man älter wird“, warf ihre „Housemaid“-Co-Darstellerin Amanda Seyfried ein. Obwohl die 40-Jährige Sweeney ermutigte, später im Leben eine Behandlung in Betracht zu ziehen, bestätigte Seyfried: „Du brauchst das noch nicht.“

Sweeney räumt mit Gerüchten auf

Die Euphoria-Darstellerin stimmte Seyfrieds Kommentar zu, dass sie noch keine Eingriffe „braucht“, und fügte hinzu: „Nein, und wenn ich es täte, wäre mein Gesicht gleichmäßig.“

„Was meinst du mit ‚gleichmäßig‘? Ist es ungleichmäßig?“, fragte Seyfried verwirrt, woraufhin Sweeney erzählte, dass sie aufgrund eines Unfalls in ihrer Kindheit eine nicht-kosmetische Operation im Gesicht hatte. Eines ihrer Augen „öffnet sich etwas mehr als das andere“, erklärte Sweeney, was auf einen Wakeboarding-Unfall zurückzuführen ist, bei dem sie mit 19 Stichen genäht werden musste.

Sydney bleibt sich treu

© Getty Images

Besonders die Vergleiche von Fotos aus ihrer Kindheit mit aktuellen Aufnahmen gehen ihr gehörig auf die Nerven. „Leute, ihr könnt kein Bild von mir mit 12 Jahren mit einem Foto von mir mit 26 vergleichen, auf dem ich professionelles Make-up und Beleuchtung habe. Natürlich sehe ich da anders aus!“, schimpft sie. „Soziale Medien sind verrückt“, fügte sie hinzu und zeigte sich sichtlich verärgert über die Gerüchte.

Am Ende bleibt Sydney Sweeney ihrer Linie treu und zeigt sich von ihrer authentischen Seite, ganz ohne Beauty-OPs.