Jennifer Lawrence nach Baby Nummer 2: „Ich will eine Brustoperation“

Jennifer Lawrence scheut sich nicht zu sagen, was sie denkt. Jetzt spricht die 35-Jährige ganz offen über die körperlichen Veränderungen nach der Geburt und stellt klar: Sie hat keine Berührungsängste vor Schönheits-OPs!

In Hollywood ist der Gang zum Beauty-Doc fast genauso alltäglich wie der Einkauf im Supermarkt. Immer mehr Stars stehen zu ihren Eingriffen und auch Jennifer Lawrence spricht darüber, wo sie nachhelfen lässt. In einem exklusiven Interview mit dem New Yorker plauderte die Schauspielerin nicht nur über ihre eigenen kosmetischen Eingriffe, sondern verriet auch, gegen welche Schönheitsoperationen sie in Zukunft nichts einzuwenden hätte.

Lawrence spricht über ihre Körperveränderung nach Geburt

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes, das sie mit ihrem Ehemann Cooke Maroney bekam, erlebte Lawrence eine radikale Veränderung ihres Körpers. „Nach der ersten Geburt hat sich alles irgendwie wieder normalisiert“, erzählt Jennifer, „aber nach der zweiten hat sich nichts mehr erholt.“ Um sich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen, möchte sich die 35-Jährige jetzt einer Brust-OP unterziehen.

Ein zusätzlicher Anlass für den Eingriff ist eine Nacktszene, die Lawrence im Frühjahr für einen neuen Film drehen wird. Doch sie betont, dass dies nicht der Hauptgrund für ihre Entscheidung sei. „Auch ohne diese Szene würde ich den Eingriff durchführen lassen“, sagt sie.

Facelift und Botox: Jennifer Lawrence ist offen für kosmetische Eingriffe

Neben der Brustvergrößerung verrät Jennifer Lawrence, dass sie sich noch mehr kosmetische Eingriffe vorstellen kann.

„Ich lasse mir Botox spritzen, aber ich muss darauf achten, dass ich meine Stirn noch benutzen kann, um zu schauspielern“, erklärt sie mit einem Schmunzeln. Das Thema Filler scheint für sie jedoch weniger attraktiv zu sein, da sie befürchtet, dass sie vor der Kamera sichtbar wären. Doch ein Facelift könnte in der Zukunft durchaus eine Option für die Schauspielerin sein. „Glauben Sie mir, ich werde es tun!“, sagte sie über den Eingriff, der in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist.

So sehr hat die Mutterschaft Jennifer verändert

„Es ist brutal und unglaublich“, sagt sie über das Muttersein. Die Geburt und das Aufziehen ihrer Kinder haben ihr Leben auf tiefgreifende Weise verändert: „Kinder mischen sich nicht nur in jede Entscheidung ein, ob ich arbeite, wo ich arbeite und wann ich arbeite, sie haben mir auch beigebracht, dass ich so viel fühlen kann, und mein Job hat so viel mit Emotionen zu tun“, erzählte sie.

„Sie haben mein Leben natürlich zum Besseren verändert und mich kreativ geprägt. Ich kann Kinder nur wärmstens empfehlen, wenn man Schauspieler werden will.“ Egal, ob es um ihre Rolle als Mutter, um Schönheits-OPs oder um ihre Karriere geht, Jennifer Lawrence scheut sich nicht, zu sagen, was sie denkt und diese Ehrlichkeit kommt bei ihren Fans besonders gut an.