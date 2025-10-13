Alles zu oe24VIP
Bradley Cooper
Gerüchteküche

Bradley Cooper: Hat der schönste Mann der Welt etwa beim Beauty-Doc nachgeholfen?

13.10.25, 12:37
Bradley Cooper wurde schon mehrfach zum schönsten Mann Hollywoods gekürt. Jetzt brodelt die Gerüchteküche: War er etwa beim Beauty-Doc?

Schönheit ist in Hollywood keine Frage des Alters, sondern der Perspektive. Seit Jahr und Tag operieren sich die Stars im Rampenlicht um Kopf und Kragen – Lippen hier, Wangen dort, Botox überall. Doch längst betrifft das Thema nicht mehr nur die Frauen: Auch die Männer holen auf – mit Fillern, Facelifts und Feinschliff.

Einer von ihnen im Fokus der Gerüchteküche: Hollywood-Liebling Bradley Cooper. Der 50-Jährige ist aktuell mit dem 20 Jahre jüngeren Model Gigi Hadid liiert – und scheint zumindest optisch alles daranzusetzen, mit seiner jungen Partnerin Schritt zu halten. 

Bradley Cooper
Bradley Cooper: Gerüchte um ein neues Gesicht

Der Schauspieler erschien zum New Yorker Filmfestival, um sein neues Werk "Is This Thing On" zu bewerben. Auf dem roten Teppich sorgte er nicht nur für Filmgespräche, sondern vor allem für Beauty-Rätsel. Cooper erschien in einem grauen Mantel, eleganter Hose, schwarzen Pullover - klassisch, dezent, aber sein glattes Gesicht? Das wirft Fragen auf.

Bradley Cooper
Fans und Beauty-Insider sind sich einig: Bradley Coopers Gesicht wirkt plötzlich schmaler, die Stirn erstaunlich glatt, die Wangen praller als früher. Ist das noch natürliches Altern oder schon ein Eingriff vom Beauty-Doc?

Im Netz diskutieren die Experten. Plastischer Chirurg Dr. Rian Maercks tippt auf eine Straffung der seitlichen Gesichtskonturen und des Halses. Sein Kollege, Dr. John Diaz, hält dagegen: Kräfte der Natur allein – Volumenverlust, Absinken der Nasenspitze könnten alles erklären. Beweise gibt es noch keine. Cooper selbst schweigt. Doch in Hollywood spricht auch das Schweigen Bände.

