Supermodel Gigi Hadid teilt Kuss-Foto mit Bradley Cooper

Jetzt ist es offiziell: Supermodel Gigi Hadid (30) und Hollywood-Star Bradley Cooper (50) zeigen der Welt ihre Liebe – mit einem innigen Kuss auf Instagram. Auf einem neuen Foto, das Hadid auf ihrer Seite teilte, küsst sie den Schauspieler zärtlich bei ihrer Geburtstagsparty

Das romantische Bild zeigt Gigi Hadid im weißen Trägertop mit lockerem Dutt, wie sie Cooper liebevoll das Gesicht hält und küsst. Beide wirken völlig in sich versunken – ein Moment voller Intimität, eingefangen vor einer dreistöckigen Schokoladentorte. In ihrer Bildunterschrift schreibt Hadid: „Ich fühle mich so glücklich, 30 zu sein!“ und bedankt sich bei Familie, Freunden und Fans für die Unterstützung – besonders an ihrem Ehrentag. Zwischen den Zeilen ist klar zu erkennen: Gigi Hadid ist nicht nur im neuen Lebensjahr angekommen, sondern auch im neuen Liebesglück.

Die Liebesgerüchte rund um Hadid und Cooper kursieren bereits seit Oktober 2023. Damals wurden die beiden erstmals bei einem Dinner in New York gesichtet. Doch bis jetzt hielten sie ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Mit dem Kussfoto machen sie ihre Liebe nun ganz offiziell – oder wie es im Netz heißt: „Instagram official“. Schon vor wenigen Wochen hatte Hadid im Interview mit der US-amerikanischen „Vogue“ durchblicken lassen, wie ernst es ihr mit Cooper ist. „Ich fühle mich einfach sehr glücklich“, sagte sie über die Beziehung. Besonders schätzt sie an ihm seinen kreativen Geist und die gegenseitige Unterstützung: „Er gibt mir Ermutigung und Glauben.“ Worte, die tiefe Verbundenheit zeigen.

Beide bringen jeweils ein Kind aus früheren Beziehungen mit. Bradley Cooper ist Vater der achtjährigen Lea De Seine, die er mit Model Irina Shayk (39) hat. Das Paar war von 2015 bis 2019 zusammen. Gigi Hadid wiederum hat eine Tochter mit Popstar Zayn Malik (32). Die vierjährige Khai stammt aus der Beziehung mit dem früheren One-Direction-Sänger, die 2021 endete.