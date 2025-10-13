Alles zu oe24VIP
London Film Festival 2025: Glanz, Glamour und die heißesten Star-Looks
© Getty Images

Mode-Spektakel

London Film Festival 2025: Glanz, Glamour und die heißesten Star-Looks

13.10.25, 10:15
Teilen

Das 69. BFI London Film Festival verwandelte die britische Hauptstadt erneut in ein funkelndes Mode-Spektakel. Bei so viel Star-Appeal und Designer-Glamour wurden die Filme schnell zur Nebensache. 

Vom 8. bis 19. Oktober 2025 feierte die Filmwelt nicht nur cineastische Meisterwerke wie „Jay Kelly“ mit George Clooney, „Bugonia“ mit Emma Stone oder „After the Hunt“ mit Julia Roberts, auch die Stars auf dem roten Teppich lieferten oscarreife Fashion-Momente. Ob klassisch elegant, gewagt oder funkelnd verspielt: Die Stars lieferten Looks, die man so schnell nicht vergisst.

Hingucker-Looks am roten Teppich

© Getty Images
© Getty Images

Bereits zur Eröffnung des Festivals mit „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ setzte die Hollywood-Elite den Ton für die kommenden Tage: Rachel Weisz überraschte mit einem Auftritt an der Seite ihres Ehemanns Daniel Craig, der in der Hauptrolle glänzt. Auch Craigs Co-Stars wussten, wie man sich in Szene setzt: Glenn Close und Kerry Washington punkteten mit klassischer Eleganz, während Mila Kunis mit minimalistischer Raffinesse überzeugte.

© Getty Images
© Getty Images

Amanda Seyfried erschien wie eine moderne Ballerina in einem knöchellangen, schwarz-weißen Kleid mit XXL-Blume. Auch Emma Stone bewies erneut ihr modisches Feingefühl: In einem maßgeschneiderten, rückenfreien Louis-Vuitton-Kleid in Senfgelb sah sie einfach umwerfend aus.

© Getty Images
© Getty Images

Für einen der größten Wow-Momente sorgte jedoch Amal Clooney. An der Seite ihres Mannes George Clooney schritt sie über den roten Teppich in einem rosafarbenen Paillettenkleid mit schimmernden Fransen.

© Getty Images
© Getty Images

Auch Ayo Edebiri zeigte, dass sie längst zur neuen Mode-Ikone avanciert ist. In einem elfenbeinfarbenen Seidenkleid aus Matthieu Blazys erster Chanel-Kollektion erschien sie gemeinsam mit Julia Roberts und Andrew Garfield – und brachte Pariser Chic auf den Londoner Teppich.

BFI London Film Festival 2025: Star-Looks am roten Teppich

  • Renate Reinsve 1/10
    Ayo Edebiri
  • Renate Reinsve 2/10
    Julia Roberts
  • Renate Reinsve 3/10
    Tilda Swinton
  • Renate Reinsve 4/10
    Claire Foy
  • Renate Reinsve 5/10
    Paul Mescal und Jessie Buckley
  • Renate Reinsve 6/10
    Thomasin McKenzie
  • Renate Reinsve 7/10
    Barry Keoghan
  • Renate Reinsve 8/10
    Greta Gerwig
  • Renate Reinsve 9/10
    Elle Fanning
  • Renate Reinsve 10/10
    Renate Reinsve

In den kommenden Tagen dürfen wir uns sicher auf noch viele weitere Fashion-Highlights freuen!

