Kylie Jenner leistet sich riesigen Mode-Fauxpas bei Miu Miu

Was war da los, Kylie? Kylie Jenner wollte bei der Miu Miu Show während der Paris Fashion Week 2025 mit einem atemberaubenden Look glänzen, doch am Ende sorgte ein peinlicher Mode-Fauxpas für den größten Aufreger des Abends.

Kylie Jenner sorgte zum Abschluss der Paris Fashion Week noch einmal für einen echten Hingucker. In den letzten Tagen hatte sie einen vollgepackten Terminkalender und saß in der ersten Reihe bei mehreren Shows namhafter Designer, wo sie immer mit ihren Outfits glänzte. Doch für die Miu Miu Frühjahrs-/Sommerkollektion 2026 wählte sie ein figurbetontes Kleid, aus dem ihre BH-Träger unvorteilhaft hervorblitzten.

Kylie Jenner sorgt für Mode-Flop

Kylie Jenner hatte sich für die Miu Miu Show ein schwarzes, transparentes Spitzenkleid ausgesucht, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Der Look wurde durch graue Thermokniestrümpfe und schwarze Kitten-Heels abgerundet, während sie in einer Hand eine oversized braune Lederjacke und in der anderen eine markante Miu Miu-Handtasche trug.

Doch der eigentliche Hingucker des Outfits waren nicht die gewählten Accessoires oder das Kleid, sondern die herunterhängenden BH-Träger, die ungewollt alle Blicke auf sich zogen. War das ein gewolltes Statement? Oder doch einfach nur ein peinlicher Fashion-Fauxpas?

Sichtbare BH-Träger als neues Mode-Statement?

Es ist kaum zu glauben, aber bei Miu Miu ist dieses kleine Missgeschick ein Trend! Das Modehaus zeigte bei seiner Herbst/Winter-Kollektion 25/26 einige Pieces, bei denen sichtbar hervorblitzende BH-Träger absolut im Mittelpunkt standen. So inszenierte Miu Miu die BH-Träger als Mode-Accessoire, zum Beispiel mit Satin-Bralettes, die an den Stil der 1940er Jahre erinnerten.

Miu Miu macht Schürzen alltagstauglich

Für die Frühjahrskollektion 2026 rückte Designerin Miuccia Prada nicht mehr herunterhängende BH-Träger in den Vordergrund, sondern Schürzen! Was sonst als Symbol für Hausarbeit galt, wurde plötzlich zu einem rebellischen Mode-Statement. Models wie Sandra Hüller trugen die Schürzen über Barnjacken und kombiniert mit auffälligen BH-Tops und Halstüchern.

Die Schürzen, die normalerweise mit traditionellen Rollen verbunden sind, wurden von Miu Miu neu interpretiert und mit Statement-Pieces kombiniert, die eine neue, selbstbewusste Weiblichkeit verkörperten.

Großes Promi-Schaulaufen

Neben Kylie Jenner gab es bei der Miu Miu Show noch eine Reihe weiterer prominenter Gäste, die die Front Row füllten. Schauspielerin Joey King und Emma Watson nahmen ebenso Platz wie Nina Dobrev, Poppy Delevigne, Alexa Chung und Thylane Blondeau, die für ordentlich Blitzlichtgewitter sorgten.

Die Miu Miu Show wurde damit zu einem echten Hotspot der Pariser Modewoche!