Naked-Dresses, Star-Power und Drama bei der Schiaparelli-Show in Paris
© Instagram @kyliejenner / Getty Images

Paris Fashion Week

Naked-Dresses, Star-Power und Drama bei der Schiaparelli-Show in Paris

03.10.25, 09:14
Teilen

Wenn Designer Daniel Roseberry seine Kreationen auf den Laufsteg schickt, ist es kein simples Défilé, sondern ein Spektakel! 

Am Donnerstagabend fand das unumstrittene Highlight der Paris Fashion Week statt: Daniel Roseberry präsentierte seine Spring/Summer 2026 Kollektion für Schiaparelli. 

Stars in der Front Row

Die Front Row glich einem regelrechten Star-Ensemble: Kylie Jenner nahm stolz in der ersten Reihe Platz, um ihre Schwester Kendall anzufeuern – längst eine feste Größe auf dem Schiaparelli-Laufsteg. An ihrer Seite funkelten Rosalía und FKA twigs, während die Influencer-Elite um Chiara Ferragni, Leonie Hanne und Caro Daur für zusätzlichen Glanz sorgte. Blitzlichter, Selfies und makellose Fashion-Statements machten die Front Row selbst zur Show.

Stars bei Schiaparelli

  Kylie Jenner
    Kylie Jenner
  Rosalia
    Rosalia
  FKA Twigs
    FKA Twigs
  Chiara Ferragni
    Chiara Ferragni
  Caro Daur
    Caro Daur
  Leonie Hanne
    Leonie Hanne

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Glamourös, dramatisch & mutig 

Die Show selbst wurde einmal mehr ihrem Ruf als Modehöhepunkt gerecht: Schiaparelli präsentierte ein Feuerwerk aus glamourösen Roben. Goldene Drapierungen, schwarze Volants, tiefe Rottöne, Rüschen im Übermaß, glitzernde Flächen und Metallics, die im Scheinwerferlicht wie flüssiges Licht flirrten. Jedes Kleid ein Drama, jede Silhouette eine Hommage an die große Geste.

Doch der eigentliche Showstopper war Kendall Jenner. Als sie den Laufsteg betrat, hielt der Saal den Atem an: In einem Naked-Dress aus schwarzem Tüll, übersät mit Punkten, dazu Handschuhe im gleichen Look sorgte sie für einen echten Wow-Moment. Schwester Kylie filmte stolz mit, während Kendall schwerelos über den Laufsteg schwebte.

Einmal mehr entpuppte sich die Schiaparelli-Show als rauschhaftes Fest aus Stoff, Glanz und Fantasie – und machte Paris wieder zur unangefochtenen Modehauptstadt des Universums.

