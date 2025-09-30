Saint Laurent eröffnet Paris Fashion Week mit Supermodel-Auflauf

Glanz, Glamour und ganz viel Leder: Saint Laurent eröffnete die Pariser Fashion Week mit einer Show der Superlative. Supermodels wie Kate Moss und Linda Evangelista sorgten für Gänsehaut-Momente – und Bella Hadid feierte ein Laufsteg-Comeback.

Wenn es eine Fashion Show gibt, die man nicht verpassen darf, dann ist es jene von Saint Laurent. Designer Anthony Vaccarello hat es geschafft, gleich zum Auftakt der Pariser Fashion Week ein Spektakel zu liefern, das mehr nach „Supermodel Class Reunion“ aussah als nach normalem Laufsteg.

90s Supermodels are BACK

Linda Evangelista, Kate Moss und Carla Bruni – ja, genau DIE – stolzierten noch vor Showbeginn in YSL-typischen Looks über den roten Teppich: Bruni im senfgelben Chiffonkleid mit Kunstpelz, Moss im eleganten schwarzen Blazerkleid mit Pumps und Evangelista im zotteligen Mantel samt klassischem Anzug und Krawatte. Wer da noch Zweifel hatte: Glamour ist nicht tot – er hat nur einen festen Wohnsitz bei Saint Laurent gefunden.

Star-Auflauf bei Saint Laurent Show 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Und als ob das nicht schon genug wäre, saßen im Publikum Stars wie Madonna (inklusive Tochter Lourdes Leon), Hailey Bieber, Zoë Kravitz, "The Summer I Turned Pretty"-Star Chris Briney und Charli XCX. Unter den Lichtern des Eiffelturms schlängelten sich die Models durch ein Meer aus weißen Hortensien – arrangiert in Form des berühmten YSL-Logos. Ein Bild, das man so schnell nicht vergisst.

Die Looks: Leder, Power und Pariser Eleganz

Vaccarello eröffnete die Show mit einer übergroßen Schleifenbluse, kastenförmiger Lederjacke und Bleistiftrock – ein Mix aus Kraft und Eleganz. Es folgten Schwarz-Weiß-Ensembles aus Leder und klar veredelt durch die Pariser Saint-Laurent-Brille klar veredelt.

Die Spring/Summer Kollektion 2026 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Die übergroßen Accessoires – von Leder-Militärcaps bis zu Bikerwesten – gaben dem Ganzen den richtigen Biss. Und dann waren da noch die Trenchcoats aus Vinyl, in denen niemand Geringeres als Bella Hadid ihr leises Laufsteg-Comeback feierte. Standing Ovations hätte man da fast erwartet.

Der Glamour lebt

Saint Laurent hat es wieder einmal geschafft: große Namen, große Looks, große Gefühle. Wer noch Zweifel hatte, dass klassische Eleganz mit provokanter Coolness Hand in Hand gehen kann, hat sie spätestens nach dieser Show verloren. Paris Fashion Week? Offiziell eröffnet – und zwar mit einem goldglänzenden Knall.