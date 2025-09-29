Mailänder Fashion Week: Hollywood verabschiedet sich von Mode-König Giorgio Armani

Cate Blanchett, Richard Gere und weitere Stars erwiesen dem verstorbenen Modeschöpfer Giorgio Armani bei einer emotionalen Fashion Show in Mailand die letzte Ehre.

Ein letztes Mal versammelten sich die Größen Hollywoods, um die finalen Kreationen des am 4. September verstorbenen Modezars Giorgio Armani zu bewundern. In der historischen Pinakothek Brera in Mailand zelebrierten 700 Gäste das Vermächtnis des Designers, der die Modewelt ein halbes Jahrhundert lang prägte.

VIP-Andrang bei Modeschau mit Armanis letzten Kreationen

Die Atmosphäre war geladen mit Emotionen, als über 120 Kreationen für Damen und Herren den Laufsteg eroberten. Besonders spürbar war die Inspiration, die Armani für seine letzte Kollektion aus zwei Orten zog, die für ihn eine tiefe persönliche Bedeutung hatten: Mailand, die Stadt, in der er lebte und arbeitete, und Pantelleria, seine geliebte Urlaubsinsel, die ihn über Jahrzehnte hinweg künstlerisch beflügelte. So spiegelten viele Outfits mit klaren Silhouetten und gedeckten Farben die urbane Strenge Mailands wider, während fließende Stoffe, leichte Materialien und marine Nuancen die raue Schönheit und das mediterrane Licht Pantellerias evozierten. Jedes Stück war eine Hommage an diese beiden Welten – Stadt und Insel, Arbeit und Rückzug, Rationalität und Emotion.

Stars wie Glenn Close und Lauren Hutton trugen selbst Armani-Smokings und wurden Teil der Show. Besonders bewegend: Das Defilee begann mit einer Schweigeminute für „König Giorgio". Der krönende Abschluss: Leo Dell'Orco, Armanis langjähriger Weggefährte, und Silvana Armani, seine Nichte, betraten Hand in Hand den Laufsteg – ein Moment, der die Zukunft des Modehauses symbolisierte.

Richard Gere erschien im Smoking des Designers und teilte persönliche Erinnerungen: „Wir haben uns bei den Dreharbeiten des Films 'American Gigolo' kennengelernt. Ich besaß damals nicht einmal einen Anzug, ganz sicher keine Krawatte." Der Hollywoodstar gestand offen: „Ich kannte Giorgio Armani nicht, niemand in Amerika kannte ihn – ganz ehrlich. Wir wussten überhaupt nichts über Mode." Doch dann veränderte sich alles: „Ich fing an, mich anders zu bewegen und schlüpfte durch Armanis Anzug langsam in die Rolle des Protagonisten. Dafür werde ich Giorgio Armani immer dankbar sein."

Die Fashion Show bildete nur den Auftakt zu einer umfassenden Hommage an den Modeschöpfer. Unter dem Titel „Giorgio Armani: Mailand aus Liebe" präsentiert die Pinakothek Brera seit letzter Woche ikonische Kleidungsstücke des Designers – platziert zwischen Meisterwerken von Piero della Francesca und Raffael. Die Ausstellung wurde vom Maestro selbst konzipiert, der bis zu seinem Tod daran arbeitete. Die Entwürfe schweben als stille Gäste zwischen den Kunstwerken und erzählen die Geschichte eines außergewöhnlichen Lebens.

Ein halbes Jahrhundert Modegeschichte

Die Ausstellung liest sich wie ein Who's who der Filmgeschichte: Der legendäre Anzug aus „American Gigolo", Outfits von Sharon Stone und Katie Holmes sowie Bühnenlooks von Grace Jones – sie alle zeugen von Armanis unvergleichlichem Einfluss auf die Popkultur. Die Modeschau selbst wirkte wie ein „stilistisches Testament und das Ende eines großen Kapitels in der Geschichte des vor 50 Jahren gegründeten Modekonzerns". Und doch markiert sie gleichzeitig den Beginn einer neuen Ära für das Haus Armani.

Die Ausstellung „Giorgio Armani: Mailand aus Liebe" läuft noch bis zum 11. Jänner 2026 und bietet Fashion-Liebhabern die einmalige Gelegenheit, die Meisterwerke des Designers in einem künstlerischen Dialog mit den größten Malern der Geschichte zu erleben.