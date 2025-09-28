Edelstein-Geheimnis: Priyanka Chopra reist in die Schmuck-Welt von Bvlgari

Auf eine Reise in die Welt der Edelsteine nehmen uns Schauspiel-Star Priyanka Chopra & Lucia Silvestri, Kreativdirektorin des High Jewelry-Unternehmens Bvlgari, mit. Zwei starke Frauen in einer funkelnden, jedoch immer noch von Männern geprägten Welt.

Wenn Kreativität eine Heimat hat, dann liegt sie für Bvlgari irgendwo zwischen den funkelnden Edelsteinen Indiens und den Werkstätten Roms. Zwei Frauen haben diese Verbindung auf eine ganz besondere Weise sichtbar gemacht:

Lucia Silvestri, die legendäre Schmuck-Kreativdirektorin des Hauses, und Priyanka Chopra Jonas, Global Ambassador, Schauspielerin und Produzentin. Gemeinsam begaben sich die beiden Powerladys auf eine Reise nach Jaipur, wo die neue High-Jewelry-Kollektion „Polychroma“ ihren Ursprung nahm.

Lucia Silvestri startete ihre Karriere bereits im Alter von 18 Jahren bei Bvlgari. © Bvlgari

Die Magie des Anfangs

Bei dem renommierten Schmuckhersteller beginnt jedes Meisterwerk mit einem Funkeln in den Augen Lucia Silvestris: „In dem Moment, in dem ich den richtigen Stein ­sehe, beginne ich schon zu träumen“, erzählt die Leiterin des Edelsteineinkaufs bei Bvlgari. Genau dieser poetische Moment führte sie auch zusammen mit Priyanka in die „Pink City“ Jaipur, die Welthauptstadt der Farbsteine. Rubellit, Smaragd, Turmalin oder Saphir – hier lebt eine jahrhundertealte Tradition, die Handwerk, Geschichte und Farben zu einer eigenen Sprache vereint.

In Jaipur ließ die Leiterin des Edelsteineinkaufs, Lucia Silvestri, Priyanka Chopra in die Geheimnisse ihres Berufs eintauchen. © Bvlgari

„Die Schmuckwelt ist immer noch eine Männerwelt..."

Die Frau mit dem Blick für Steine. Lucia Silvestri gilt als eine der einflussreichsten Frauen der internationalen High Jewelry. Bereits im Alter von 18 Jahren begann sie bei Bvlgari zunächst im naturwissenschaftlichen Bereich – sie studierte Biologie – bevor sie durch Zufall in den Edelsteinhandel des Hauses hineingeriet. Schnell zeigte sich ihr einzigartiges Talent, nicht nur die Qualität eines Steins zu erkennen, sondern auch sein emotionales Potenzial.

Es war jedoch kein einfacher Weg, denn, wie Silvestri in einem Interview erzählte: „Die Schmuckwelt ist immer noch eine Männerwelt. Anfangs war es nicht einfach. Ich war sehr jung und eine Frau – niemand nahm mich ernst.“ Heute ist sie international angesehene Kreativdirektorin für Schmuck und Leiterin des Edelsteineinkaufs.

Kaum jemand reist so viel wie Lucia, um Steine direkt bei den Händlern auszuwählen – mehr als 40 Mal war sie bereits in Jaipur. Über die Jahrzehnte hat sie dort ein Netzwerk enger, vertrauensvoller Beziehungen aufgebaut. Für sie ist die Auswahl eines Edelsteins kein nüchterner Vorgang, sondern ein kreativer Prozess, der den Beginn des Designs markiert.

„In dem Moment, in dem ich den richtigen Stein sehe, beginne ich schon zu träumen“, erklärt Silvestri Priyanka. © Bvlgari

Rückkehr zu den Wurzeln

Auch für Pri­yanka Chopra Jonas, in Indien geboren und auf drei Kontinenten zu Hause, war diese Reise mehr als ein beruflicher Termin: Sie war eine Rückkehr zu ihren kulturellen Wurzeln. Chopra ist nicht nur eine der bekanntesten Schauspielerinnen Indiens und ehemaliger Bollywood-Superstar, sondern auch international erfolgreich – unter anderem durch ihre Rolle in der Serie „Quantico“ und Hollywood-Filme wie „Love Again“.

Sie ist Sängerin, Produzentin und engagierte UNICEF-Botschafterin. Als Bvlgari-Global Ambassador bringt Chopra zweifelsohne Glamour und Stimme zugleich in die Kampagnen des Hauses. In Jaipur tauchte sie gemeinsam mit Lucia in die jahrhundertealte Kunst des Edelsteinschleifens ein. Für Priyanka bedeutete das: die Verbindung von Herkunft und Zukunft, Tradition und Innovation.

Für Chopra, die in Indien geboren wurde, war die Reise eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. © oe24

Jeder Stein wird nach Charakter und Energie ausgewählt

Farbe als Schmuck-DNA. Apropos DNA: In der Welt der High Jewelry ist Farbe keineswegs bloß Dekoration, sondern DNA. Jeder Stein wird nicht nur nach Brillanz und Reinheit, sondern auch nach Energie, Emotion und Charakter ausgewählt, erklärt Kreativdirektorin Silvestri. Aus dieser Intuition entsteht in Rom das Design: Lucia kombiniert Steine, sucht Harmonien, verwandelt Skizzen in Konzepte, die schließlich in den Händen der Meisterhandwerker zu High-Jewelry-Stücken werden.

Schauspielerin und Topmodel Priyanka Chopra. © Bvlgari

Leidenschaft für Schönheit, Respekt vor Tradition

Eine unsichtbare Welt sichtbar machte die Reise jedenfalls für Priyanka Chopra: intime Gespräche mit Edelsteinhändlern, das Aufblitzen eines perfekt geschliffenen Smaragds, die Spannung des Entdeckens. Es sind diese Momente, in denen Tradition und Moderne, Intuition und Handwerk zu einer kreativen Symphonie verschmelzen.

Während die Geschichte von Bvlgari seit Jahrzehnten von großen Persönlichkeiten geprägt wird – war die Verbindung zwischen Inspiration, Herkunft und Zukunft wohl selten so sichtbar wie in der Begegnung zwischen Lucia Silvestri und Priyanka Chopra Jonas. Zwei Frauen, die aus unterschiedlichen Welten stammen und doch dasselbe verkörpern: Leidenschaft für Schönheit, Respekt vor Tradition und den Mut, etwas Neues zu schaffen.