Rebecca Mir bei der MFW
Milan Fashion Week

Prada, Cavalli, Boss, Max Mara: Die Stars & Styles der Mailänder Modewoche

26.09.25, 09:10
Die Mailänder Fashion Week hat gestern ihren Höhepunkt erreicht – und es war ein Fest der italienischen Kultbrands. Von spektakulären Front Rows bis hin zu ikonischen Kollektionen: Mailand zeigte, warum es die unangefochtene Hauptstadt der Mode ist.

Prada – Stars in Blau & kunstvolle Layering-Looks

Bei Prada versammelte sich eine hochkarätige Gästeliste: Rita Ora, DJ Peggy Gou und Schauspielerin Carey Mulligan nahmen in der ersten Reihe Platz und setzten selbst mit ihren Outfits ein modisches Statement. Als hätten sie sich abgesprochen erschienen alle Ton-in-Ton in blauen Denim-Looks. Die Kollektion selbst zeigte Layering in mutigen Farben, die den Spagat zwischen futuristisch und tragbar meisterten.

Roberto Cavalli – Glamour trifft auf Überraschungsgäste

Cavalli lieferte pure Starpower: Madonnas Tochter Lourdes Leon, Rapperin Ice Spice, Influencerin Chiara Ferragni und völlig überraschend Natalia Bryant, Tochter der Basketball-Legende Kobe Bryant, zierten die Front Row. Passend dazu entführte die Kollektion ins Reich des Glamours: Gold, Metallics und fließende, schimmernde Silhouetten standen für Cavallis Markenzeichen. Die Looks auf dem Runway waren opulent, sinnlich und wie immer dramatisch.

Boss – Tailoring mit Promi-Auflauf

Die Boss-Show geriet fast schon zur David-Beckham-Show. Der Ex-Fußballstar sorgte für Blitzgewitter und nahm neben Jana Ina Zarrella Platz, während auch Rebecca Mir und Sängerin Jess Glynne unter den Promi-Gästen waren. Auf dem Laufsteg zeigte das Label seine Stärke: strenges Tailoring, Leder-Highlights und ein klarer, urbaner Look, der Business-Chic neu interpretiert.

Max Mara – Eleganz in gedeckten Tönen

Bei Max Mara setzte man auf Understatement mit Star-Faktor. Schauspielerin Maude Apatow, Influencerin Kelly Piquet und Stilikone Olivia Palermo verfolgten die Show in der ersten Reihe. Die Kollektion präsentierte elegante Looks in Grau, Beige und Schwarz – edel, zurückhaltend, aber mit Raffinesse. Für Überraschungsmomente sorgten opulente Feder-Looks, die den minimalistischen Entwürfen einen extravaganten Twist verliehen.

Ein Höhepunkt – doch die Modewoche in Mailand ist noch lange nicht vorbei! Am Wochenende stehen mit den Shows von Dsquared, Versace und Armani die absoluten Highlights der Mailänder Fashion Week bevor.

