Hilary Duff feiert großes Fashion-Comeback: Überraschungsauftritt bei Fendi in Mailand

Zehn Jahre nach ihrem letzten Front-Row-Auftritt feiert Hilary Duff ein überraschendes Fashion-Comeback in Mailand.

Sie war die Überraschung des Abends: Hilary Duff (37) zeigte sich am Mittwoch bei der Fendi-Show in Mailand – und das, obwohl die Schauspielerin und Sängerin sonst fast völlig von roten Teppichen und Fashion Weeks verschwunden ist. Seit 2016 war sie nicht mehr in der Front Row gesichtet worden. Entsprechend groß war das Staunen, als die „Lizzie McGuire“-Ikone zwischen Stars wie Naomi Watts und Shailene Woodley Platz nahm.

Strahlend im Farb-Duo

Duff bewies sofort, dass sie modisch nichts verlernt hat und erschien im Colorblocking-Look: ein kurzärmliges rotes Top kombiniert mit einem mintgrünen Satinrock – schlicht, elegant und doch mit Wow-Effekt. Dazu sanfte Wellen im Haar, ein dezentes Glow-Makeup und fast keine Accessoires. Ein Look, der perfekt mit Fendis neuer Kollektion harmonierte.

© Getty Images

„Besessen von den Farben“

In einem Interview schwärmte Duff von der Show: „Ich bin total besessen von den Farben.“ Kein Wunder: Designerin Silvia Venturini Fendi schickte Models durch eine Kulisse aus bunten Pixelblöcken, die die Kollektion aus floralen Mustern, geometrischen Formen und kräftigen Tönen widerspiegelte.

Mode trifft auf Comeback-Pläne

Für Hilary Duff war es der erste Fashion-Week-Auftritt seit 2016, damals noch in New York bei Jenny Packham. Ihr Comeback auf der Fashion-Bühne kommt genau zur richtigen Zeit: Erst kürzlich kündigte sie auch ihre Rückkehr zur Musik an – nach einer fast zehnjährigen Pause.

Ob als Sängerin oder als Style-Überraschungsgast in Mailand: Hilary Duff ist zurück. Und wie!