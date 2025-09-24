Gucci macht Kino: Mailänder Modewoche startet mit Hollywood-Stars

Wenn Mailand ruft, kommt Hollywood – und zwar in Gucci! Zum Auftakt der Mailänder Modewoche überraschte das Modehaus mit einem glamourösen Kino-Event: Statt klassischer Runway-Show feierte Gucci die Premiere des Kurzfilms „The Tiger“ – und machte die Leinwand zum Catwalk.

Demi! Gwyneth! Lila! Schon am ersten Abend der Fashion Week versammelte sich die Crème de la Crème der Film- und Modewelt in Mailand. Oscarpreisträger Spike Jonze und Regisseurin Halina Reijn brachten mit „The Tiger“ ein Stück Modekino auf die Leinwand, das gleichzeitig als Schaufenster für Kreativdirektor Demnas neue Kollektion „Gucci: La Famiglia“ diente.

Der rote Teppich als Runway-Ersatz

Die Premiere geriet zum Schaulaufen der Superstars – und natürlich zum Style-Highlight des Abends: Demi Moore verzauberte in einer goldenen Paillettenrobe, Gwyneth Paltrow erschien in einem Monogram-Look, Lila Moss setzte auf Leder in Schlangen-Optik, während Serena Williams in einer Feder-Robe alle Blicke auf sich zog.

Hollywood-Drama im Gucci-Look

Im Zentrum des Films: Barbara Gucci, gespielt von Demi Moore, die als eiskalte Chefin von „Gucci International“ ihre Familie und einen geheimnisvollen Ehrengast zu einem festlichen Dinner lädt. Doch zwischen Kristallgläsern und Gucci-Glamour zeigt sich schnell: Hinter der makellosen Fassade lauern Machtspiele, Intrigen und bröckelnde Familienbande. Couture trifft auf Drama – ein perfektes Skript für die Modewoche.

Das Raffinierte: Jeder Look ist Teil der neuen Kollektion „La Famiglia“. Die Outfits sind nicht nur Beiwerk, sondern tragende Figuren im Film. Damit macht Designer Demna deutlich: In Mailand wird Mode nicht einfach präsentiert, sondern inszeniert, gelebt und erzählt. Das Fazit: Gucci hat die Latte für die Mailänder Modewoche gleich zum Start unerreichbar hoch gelegt.