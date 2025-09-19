Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Super leistbar!

Supermodel Irina Shayk im Schnäppchen-Look von Mango gesichtet

19.09.25, 10:41
Die New York Fashion Week ist zwar schon längst vorbei doch für die Supermodels werden jetzt die Straßen der Metropole zum Laufsteg. 

Wie stylen wir unsere Sommerkleider optimal für die Übergangszeit? Irina Shayk zeigt's vor! In New York wurde das Model im perfekten Übergangslook gesichtet. Großer Pluspunkt: Der Look ist nicht nur superelegant, sondern auch ein absolutes Schnäppchen!

Irina Shayk begeistert im Schnäppchen-Look von MANGO

Die Ex von Bradley Cooper beweist, dass It-Girl-Style nicht immer ein Vermögen kosten muss. Für ihren jüngsten Streetstyle-Moment griff die 39-Jährige zu einem MANGO Selection Slipdress für 149,99 Euro.

Supermodel Irina Shayk im Schnäppchen-Look von Mango gesichtet
© Diggzy/ Backgrid - bereitgestellt von Mango

Das Kleid aus weißer Seide mit schwarzen Spitzen-Details spielt raffiniert mit Dessous-Elementen und bringt genau die richtige Portion Drama mit. Doch der eigentliche Clou liegt im Styling: weiße Boots, schwarze Lederjacke, XL-Sonnenbrillen, Totebag und Rolex. Das zarte, fast fragile Slipdress wird durch die robusten Teile geerdet. Statt die luftigen Sommer-Pieces in die hinterste Schublade zu verbannen, pimpt Irina sie mit Layering und Statement-Accessoires. Vor allem die weißen Boots haben es uns angetan: Sie sind DAS Trend-Piece der Saison und verleihen jedem Outfit sofort ein Update.

Supermodel Irina Shayk im Schnäppchen-Look von Mango gesichtet
© Mango

Wer sagt, Slipdresses gehören nur in laue Sommernächte? Mit den richtigen Key-Pieces wird daraus ein Everyday-Look, der genauso stylish wie praktisch ist. Und das Beste: Das MANGO-Dress ist noch in ausgewählten Boutiquen und Online verfügbar. Schnell sein lohnt sich!

