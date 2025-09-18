Alles zu oe24VIP
Madonna
Dua Lipas Styling-Hack: So tragen Sie den Naked-Dress-Trend im Alltag
© Getty Images

Vonwegen zugeknöpft!

Dua Lipas Styling-Hack: So tragen Sie den Naked-Dress-Trend im Alltag

18.09.25, 12:42
Teilen

Stars wie Dua Lipa und Margot Robbie liefern gerade die wohl coolste Inspiration für unseren Kleiderschrank. Mit einem einfachen Styling-Trick holen Sie den Glamour von roten Teppichen direkt in den Alltag – und das ohne großen Aufwand oder Mut zur Komplettverwandlung. 

Auf den roten Teppichen dieser Welt beweisen uns Stars wie Dua Lipa oder Margot Robbie regelmäßig: weniger ist manchmal tatsächlich mehr. Der Naked-Dress-Trend – also Kleider, die mehr Haut als Stoff zeigen. Doch mal ehrlich: Wer von uns geht schon im Alltag halbtransparent durchs Büro oder zum Sonntagsbrunch? Eben. Zum Glück gibt es jetzt einen Styling-Hack, der den Trend aus der Glamour-Bubble herausholt und alltagstauglich macht. Das Zauberwort lautet: aufgeknöpft. 

Der Trick ist so simpel wie genial 

Blusen, Hemden oder Cardigans einfach nicht bis ganz oben zuknöpfen – fertig ist die dezente Naked-Variante. Und nein, wir reden hier nicht vom „Knopf vergessen“, sondern von einem bewussten Styling-Move. Der Clou: Der BH blitzt dabei leicht hervor. Das wirkt sexy, frech, aber gleichzeitig unangestrengt. 

Dua Lipas Styling-Hack: So tragen Sie den Naked-Dress-Trend im Alltag
© Getty Images

Lesen Sie auch

Was Sie dafür brauchen

  • Ein Oberteil mit Knopfleiste (Bluse, Hemd, leichte Jacke – alles erlaubt)
  • Einen BH, den Sie gerne herzeigen: Spitze, Seide, bunt oder schlicht – Hauptsache, er passt zu Ihnen
  • Etwas Mut (aber keine Sorge, der Look funktioniert subtiler, als er klingt) 

Et voilà, mehr Aufwand braucht es nicht. 

Styling-Hack-Varianten

  • Dua Lipa 1/5
    Influencerin Leonie Hanne
  • Dua Lipa 2/5
    Model Lori Harvey
  • Dua Lipa 3/5
    Margot Robbie
  • Dua Lipa 4/5
    Ariana DeBose
  • Dua Lipa 5/5
    Dua Lipa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Dieser Styling-Hack nimmt dem Naked-Dress-Trend seine „Untragbarkeit“. Sie zeigen ein bisschen Haut, setzen Akzente und behalten trotzdem die Kontrolle darüber, wie viel Sie preisgeben. Perfekt für After-Work-Drinks, lässige Dinner-Dates oder sogar das Büro – je nachdem, wie weit Sie aufknöpfen.

