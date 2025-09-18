Staatsbesuch: Kate glänzt in Gold – Melania sorgt für unfassbaren Mode-Flop

Mittwochabend wurde das Windsor Castle zum Schauplatz eines glanzvollen Staatsbanketts. Die Royals empfingen US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania als Ehrengäste. Während Prinzessin Kate mit ihrem Look alle in den Schatten stellte, leistete sich Melania ein absolutes Mode-Desaster.

Rund 160 Gäste fanden sich am Mittwochabend zum Staatsbankett in der prachtvollen St. George’s Hall von Windsor Castle ein. Doch bei all dem politischen Protokoll gab es vor allem ein Gesprächsthema: die Outfits der Damen. Und hier setzte Prinzessin Kate die Messlatte so hoch, dass selbst die Kronleuchter ein wenig neidisch funkelten.

Prinzessin Kate wird zum Golden Girl

Die Prinzessin von Wales erschien wie aus einem Märchenbuch. Kate wählte eine maßgeschneiderte Robe der britischen Designerin Phillipa Lepley. Das Ensemble aus handbestickter goldener Chantilly-Spitze über einem Kleid aus edlem Seidenkrepp ließ sie wie eine goldene Göttin wirken. Schon beim Betreten der Halle wirkte sie wie die personifizierte Royal-Perfektion. Als Krönung – im wahrsten Sinne des Wortes – trug sie die legendäre „Lover’s Knot“-Tiara, die schon Prinzessin Diana zur Stilikone machte.

© Getty

Ihr Haar fiel in sanften Wellen über die Schultern, das Make-up griff die goldenen Akzente ihrer Robe subtil auf. An ihrer Seite erschien Prinz William tadellos in der traditionellen „Windsor Uniform“. Doch allen war klar: Kate war an diesem Abend die eigentliche Königin des Saals. Die Prinzessin bereitet sich sichtbar darauf vor, eines Tages selbst die Krone zu tragen.

Melanias Look schreit nach Textmarker

Deutlich weniger königlich fiel der Auftritt von First Lady Melania Trump aus. Ihr schulterfreies Abendkleid in leuchtendem Gelb hätte vielleicht auf einer Sommergala in Miami für Aufsehen gesorgt. Doch der dazu kombinierte rosafarbene Gürtel machte den Look endgültig zum Colorblocking-Desaster. Besonders unglücklich: Die grellen Farbtöne wirkten im goldschimmernden Ambiente der St. George’s Hall so deplatziert, als hätte jemand einen Textmarker zwischen die Kronleuchter gestellt.

© Getty

Auch die funkelnden Smaragd-Diamant-Ohrringe konnten das Ensemble nicht retten – vielmehr gerieten sie in Konkurrenz zum Neon-Duell aus Kleid und Accessoire. Das Ergebnis wirkte, als hätte Melania beim Kofferpacken eine spontane „Je bunter, desto besser“-Strategie verfolgt. Ein mutiger Look – aber leider keiner für eine Einladung zu den Royals.