Königin Máxima: Ihre Töchter stehlen ihr beim Prinsjesdag die Show!

Für die Niederländer:innen ist der Prinsjesdag ohne Zweifel der wichtigste politische Tag des Jahres. Doch während Königin Máxima für diesen wichtigen Anlass wie immer modisch glänzte, waren es vor allem ihre Töchter, die alle Blicke auf sich zogen.

Der Prinsjesdag ist der Höhepunkt des niederländischen politischen Kalenders. Jedes Jahr am dritten Dienstag im September versammeln sich die Royals in Den Haag, um das neue parlamentarische Jahr zu eröffnen. Der feierliche Anlass wird traditionell vom Königspaar mit einer prachtvollen Zeremonie und einer spektakulären Parade gefeiert und natürlich dürfen die royalen Outfits dabei nicht fehlen.

Königin Máxima: Stilvoll wie eh und je

© Getty Images

An diesem besonderen Tag präsentierte sich Königin Máxima in gewohnt eleganter Manier. Sie trug ein wunderschönes grünes Kleid des niederländischen Designers Jan Taminiau, das mit zarten Glasperlen verziert war. Ein Kleid, das wahre Royal-Fans sofort wiedererkennen dürften, denn Máxima hatte es bereits 2011 zum selben Anlass getragen. Damit setzte sie nicht nur modische Akzente, sondern auch ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit.

Doch trotz ihres Stilbewusstseins: Máxima konnte ihre Töchter nicht aus dem Rampenlicht verdrängen!

Prinzessin Ariane: Der neue Mode-Star der Royals!

© Getty Images

Die größte Überraschung des Tages: Prinzessin Ariane, die mit gerade mal 18 Jahren zum ersten Mal am Prinsjesdag teilnahm! Doch von Nervosität keine Spur. Die junge Prinzessin trug ein edles, tiefblaues Kleid, das ihre Figur perfekt zur Geltung brachte. Abgerundet wurde der Look mit Lederhandschuhen und einem stilvollen, passenden Hut, der sie als wahre Mode-Ikone in spe auszeichnete.

Prinzessin Amalia und Alexia: Auch sie setzen ein modisches Statement

© Getty Images

Aber auch die älteren Töchter von Königin Máxima, Kronprinzessin Amalia und ihre Schwester Alexia, zogen alle Blicke auf sich. Amalia verzauberte in einem buttergelben Kleid, das ihre natürliche Eleganz perfekt unterstrich. Und auch Alexia beeindruckte in einem burgunderroten Look, der sie reif und stilbewusst erscheinen ließ.

© Getty Images

Königin Máxima kann zu Recht stolz auf ihre Töchter sein, denn dieses royale Trio weiß, wie man zum modischen Hingucker wird.